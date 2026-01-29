Mi cuenta

La peña Carcamäns tiñe Belgrado de celeste

Los aficionados isleños viajaron a Serbia para apoyar al Celta en su partido ante el Estrella Roja

María Caldas
29/01/2026 18:08
Carcamans celta
Los miembros de Carcamäns en Belgrado
Cedida
La peña isleña del Celta de Vigo, Carcamäns, puso rumbo a Belgrado para animar al Celta de Vigo en su partido ante el Estrella Roja. Un encuentro que se disputará hoy a las 21:00 horas en el Rajko Mitic Stadium, conocido como el pequeño Maracaná. 

Una expedición isleña puso rumbo a Serbia para inundar las calles de la ciudad de color celeste, juntándose con otros aficionados del Celta de Vigo que también se desplazaron hasta la ciudad serbia para disfrutar del encuentro correspondiente a la octava jornada de la UEFA Europa League.

La peña da Illa de Arousa propuso en la pasada jornada liguera acudir a Balaídos con las uñas pintadas, con el fin de apoyar así a Borja Iglesias. Con ello, el pequeño André, miembro de la peña y jugador benjamín del Arosa SC, portó una pancarta que el delantero celeste terminó viendo y agradeciendo el gesto. Ahora, espera poder recibirlo y compensarle su apoyo incondicional.

