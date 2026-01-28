El San Martín celebrará una gran comida con exjugadores, técnicos y directivos para conmemorar sus 75 años de vida

Equipo del ascenso a Serie A en 1975 con Paco, Vidal II, Pouquiño, Vidal I, Expósito, Martín arrriba, y Ferreira, Berete, Lulo, Pengo y Valiñas abajo

El San Martín organiza una comida para conmemorar sus 75 años de vida, que reunirá a jugadores, entrenadores, directivos y también aficionados que formaron parte de la historia del club vilaxoanés. La iniciativa, ideada por el expresidente Vicente “Tuco” Renda y la directiva actual que encabeza Laura Navia, está teniendo una gran acogida. Más de medio centenar de personas han confirmado ya que asistirán a un acto que servirá para poner en valor la histórica entidad, con la que se identifican varias generaciones de vilaxoaneses.

“Estamos trabajando para confirmar el número total de asistentes”, explica Tuco, que estuvo 35 años en la directiva en diferentes épocas, siendo presidente en tres etapas. “He hablado con mucha de la gente que estuvo hace años”, pero todavía faltan más por apuntarse, al margen de los exjugadores de las épocas más recientes. “Una vez que se sepa cuanta gente se anota, se buscará el sitio donde poder hacerla”. La fecha no está definida todavía, aunque se estima que será en un sábado del mes de mayo.

Tuco Renda estuvo 35 años en la directiva del San Martín en diferentes etapas y fue presidente hasta en tres ocasiones da

El cura goleador

Renda cree que se juntarán más de cien personas, varias llegarán desde diferentes puntos de Galicia e incluso desde Madrid. Este es el caso de Martín Carballo, que cuando era veinteañero fue cura en Vilaxoán.

Natural de Cuntis y afincado en la actualidad en Valdemoro, el en su día sacerdote coadjutor ayudó a poner en marcha al San Martín de nuevo, en 1968, tras unos años de impasse. “Cuando yo llegué a Vilaxoán el club llevaba unos años parado. Hablé con Luis Outes y reuní a varios exdirectivos para ponerlo de nuevo en marcha”, recuerda Martín. Moncho Balsa, el fotógrafo, o Vicente Renda Cardalda, padre de Tuco, fueron algunas de las personas que se movilizaron rápido. “Hicimos un equipo para ir tirando y saliendo del paso”.

El propio Martín se vistió de corto, previo permiso del sacerdote de la parroquia y en calidad de asesor religioso del club, convirtiéndose en uno de los futbolistas que defendió cinco temporadas la camiseta rojilla en el campo de A Lomba, donde actuó de local el San Martín hasta que estrenó el Municipal de Vilaxoán a mediados de los ochenta.

Martín Carballo, el cura de Vilaxoán que fue futbolista del San Martín cedida

La semilla del Fortuna

Para entender la historia del club hay que remontarse hasta hace casi un siglo. Cuando el fútbol en Vilaxoán dio sus primeros pasos con la creación del Fortuna. Una vez que desapareció este equipo en 1947, fue el San Martín el que tomó su relevo, dándole continuidad, por lo que se considera que ambos están conectados. A finales de la década de 1940 fue Francisco Montenegro, conocido como “Paco o Rabelo”, el que impulsó la idea de constituir el San Martín, que durante sus primeros años jugó partidos en diferentes partes de la Ría sin estar todavía federado.

Moncho Balsa y Avelino Portas escenifican el traspado de poderes en la presidencia a principìos de los años 1970 cedida

Al no conservar documentación oficial que lo corrobore con exactitud, se considera el año 1951 como el de la fundación del club. Poco después se inscribió en el Comité Comarcal de Vilagarcía para disputar el campeonato de las Rías Baixas. En la temporada 1952-1953 ya jugaba contra rivales como Céltiga, Vilagarcía, Vilanova o Barraña. Durante dos temporadas consecutivas fue campeón de liga (1958 y 1959), y tras el parón sufrido en su segunda década de vida, volvió con fuerza en una época en la creó mucha afición y se coronó campeón de la Copa Rías Baixas (1971), ya con Avelino Portas tomando el relevo en la presidencia. “Vilaxoán era un pueblo pequeño, pero el San Martín tenía un seguimiento enorme, llevábamos dos autobuses con aficionados a los desplazamientos”, recuerda Carballo.

Formación del San Martín que se proclamó campeón de la Copa Rías Baixas en 1971 cedida

Época gloriosa

En la temporada 1975-1976, con Tuco Renda de presidente y el pontevedrés Fernando Alonso en el banquillo, llegó el título de liga, por delante de Villalonga, Portonovo y Céltiga, y la promoción de ascenso a Serie A, categoría que englobaba a toda Galicia, y que estaba por debajo de la Tercera División, cuyo ámbito geográfico era el norte de España. En un equipo con futbolistas como Pedro Ferreira, que años después dirigió al club en Tercera División, el San Martín eliminó a Atlético Pontevedrés y Salvatierra empatando en casa y ganando en ambas eliminatorias a domicilio.

Formación del San Martín en Serie A cedida

El ascenso dio paso a lo mejores años en el aspecto deportivo en la historia de la entidad. El octavo puesto logrado en Preferente en la campaña 1979-1980, unida a la reestructuración del fúbol español con la creación de Segunda B, dio el ascenso al San Martín a Tercera División. Durante seis temporadas un club modesto de un pequeño pueblo marinero se codeó con Lugo, Ourense, Pontevedra, Racing de Ferrol, Arosa, Turista, Fabril o Gran Peña. Fue una proeza. Sustentada en el buen hacer y la calidad humana de todas las partes implicadas: directivos, técnicos y futbolistas.

El San Martín se codeó con equipos de ciudades gallegas en Tercera durante seis años en los ochenta da

Últimos treinta años

Los años dorados dieron paso al estreno del campo Municipal, ya en Preferente, hasta caer a las categorías provinciales en el año 1992. Desde entonces, en el ámbito deportivo y exceptuando algunas caídas puntuales a Segunda, el primer equipo se afianzó en Primera Autonómica, donde continúa.

Formación del San Martín en la década de los noventa que ascendió a Pri,mera Regional da

En la actualidad disfruta de estabilidad económica gracias al buen hacer de la directiva, que cuida la base y el aspecto social, organizando torneos de éxito en varias fechas del año.

Así llega el San Martín a la celebración de su 75 aniversario, orgulloso de su pasado y deseando reunir en este acto conmemorativo al mayor número de personas que en su día defendieron sus colores. A la vez que mantiene la ilusión y la ambición de poder volver a disfrutar de las categorías más exigentes del fútbol gallego a medio plazo, a pesar de sus limitaciones presupuestarias en comparación a otros clubes.