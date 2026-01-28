Mi cuenta

El delantero grovense Miguel Conde firma por el Sporting de Gijón

Sigue los pasos del catoirense Manu Rodríguez, que también se formó en el Celta, y se incorpora al filial de Tercera RFEF

Gonzalo Sánchez
28/01/2026 19:26
El futbolista grovense de 19 años Miguel Conde sigue los pasos del catoirense Manu Rodríguez y se incorpora al Sporting de Gijón. El delantero, que dio sus primeros pasos en el Unión Grove, completó su formación en el Celta, destacando en A Madroa por su facilidad goleadora. La pasada temporada en División de Honor Juvenil anotó 20 tantos y la anterior 19. Llegó a debutar con el Fortuna en Primera RFEF. Pero abandonó el Celta para firmar por el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, disputando 16 partidos en Segunda RFEF. 

Ahora cambia de aires y jugará en el Sporting Atlético en Tercera RFEF, al igual que hizo el pasado año Manu Rodríguez, que ahora se abre paso en el primer equipo del Molinón en Segunda A. Conde firma hasta 2027, con opción de ampliación por una temporada más.

Jugador fuerte que destaca por su físico, dio sus primeros pasos en el fútbol meco como centrocampista. En la cantera del Celta se convirtió en delantero, destacando por su capacidad rematadora y sus movimientos en área, que le convierten en un nueve difícil de defender. En Gijón tratará de demostrar su valía y seguir progresando. 

