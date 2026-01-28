Mi cuenta

A Deputación abre o prazo de solicitude das axudas para financiar bens e servizos en eventos deportivos neste 2026

A través desta liña de axudas provincial, que o pasado ano chegou a 266 entidades deportivas, achegarase ata un máximo de 1.000 € por evento

María Caldas
28/01/2026 18:00
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
A Deputación de Pontevedra abre este xoves 29 de xaneiro o prazo de solicitude das axudas para financiar bens e servizos en eventos deportivos neste 2026, dotadas con 220.000 €. 

A través desta liña de axudas, que o pasado ano chegou a 266 entidades deportivas da provincia e que este ano poderá ser ampliada noutros 220.000 € ata sumar 440.000 €, achegarase ata un máximo de 1.000 € por evento deportivo celebrado ao longo do 2026.

A finalidade destas axudas, que se tramitarán polo procedemento de concesión directa e mediante convocatoria aberta de carácter anual, é continuar promovendo a práctica deportiva na provincia e favorecer o progresivo aumento en número e calidade dos eventos deportivos. 

Deste xeito, os 220.000 € destas axudas provinciais serán distribuídos, ao igual que o pasado ano, a través de dúas liñas: bens e servizos.

A liña dirixida a adquirir bens contempla o financiamento de medallas, trofeos, equipamento deportivo básico como camisetas conmemorativas ou material promocional relacionado co evento como mochilas, bidóns, gorras ou pulseiras. 

No caso da liña destinada a contratar os servizos necesarios para organizar ou desenvolver eventos ou probas deportivas, contémplase desde a asistencia sanitaria, os servizos médicos e ambulancias, ata a vixilancia, o control de accesos, a montaxe e desmontaxe, a cronometraxe e arbitraxe ou os servizos de difusión e comunicación.

