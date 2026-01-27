Manolo Jiménez: “Tuve la suerte de hacer realidad los sueños que tenía de niño”

Jiménez, acompañado de Claudio y Joaquín durante su homenaje en el Molinón da

El exfutbolista vilagarciano Manolo Jiménez volvió a pisar el césped del Molinón este fin de semana para recibir el homenaje del Real Sporting con motivo del 120 aniversario del club. Acompañado por el carrilexo Claudio Silva y por Joaquín Alonso, ambos excompañeros de Jiménez en la gran época del Sporting en la década de 1980, el vilagarciano se llevó la ovación y el cariño del público, además del reconocimiento de la entidad asturiana, donde es una auténtica leyenda.

Jiménez dejó el Arosa para enrolarse en las filas del filial sportinguista junto a Claudio en 1977. Y cuando le llegó la oportunidad en el primer equipo no la desaprovechó. Se hizo con un puesto en la zaga y tuvo una extraordinaria continuidad (desde 1979 a 1991). Fueron doce temporadas, en las que jugó 534 partidos, 420 de ellos de liga en Primera División. Unas cifras que le convierten en el segundo futbolista que más partidos ha disputado en la historia del Sporting, sólo superado por su amigo Joaquín (646 en 16 temporadas).

“Para mí el Sporting lo es todo. Vine aquí hace casi cincuenta años y tuve la suerte de hacer realidad los sueños que tenía de niño”, explica el arousano. “Haberlo hecho en este estadio es una maravilla. Todos los niños que empezamos a jugar al fútbol en la calle soñábamos con debutar algún día en Primera División, yo tuve la suerte de poder cumplirlo y hacer una carrera durante muchos años, que es lo más difícil en este mundo”.

Jiménez vistió la camiseta del Sporting durante doce temporadas cedida

Jiménez destacó siempre por su fiabilidad y una condición física envidiable, hasta el punto que jugó 531 partidos de titular de los 534 en los que estuvo en el mejor Sporting de la historia. “En todos los años que jugué al fútbol no tuve nunca una lesión, en eso también tuve mucha suerte”. Ese Sporting llegó a ser subcampeón de liga y jugó dos finales de la Copa del Rey, en 1980-81 y 1981-82, participando también la Copa de la UEFA. “Nos faltó ponerle la guinda al pastel, estuvimos cerca de ganar la liga y la copa”, lamenta. “Pero las circunstancias ajenas a nosotros lo impidieron. Nos falta un título, pero la historia del Sporting durante esos años es de matrícula".

Jiménez, que marcó 8 goles en Primera con la camiseta rojiblanca, debutó con la Selección Española Absoluta en partido amistoso contra Polonia, a las órdenes de José Emilio Santamaría. Fue convocado por la Selección para el Mundial de España de 1982, aunque no llegó a jugar. “Que se acuerden de mí para hacerme este reconocimiento se agradece ahora mucho más que cuando estás dentro de la vorágine del fútbol. Han pasado más de treinta años y para mí este homenaje es muy gratificante y un orgullo”, explica emocionado.

El catoirense Manu Rodríguez repitió como titular El fútbolista catoirense Manu Rodríguez Paz sigue abriéndose hueco en el primer equipo del Sporting en Segunda División. El centrocampista de 20 años volvió a ser titular el sábado en la victoria ante el Mirandés (3-0), completando todo el partido. Manu Rodríguez, que empezó la temporada con el filial en Tercera, convenció al técnico del primer equipo Borja Jiménez cuando le dio la oportunidad como titular en los partidos de Copa del Rey ante Caudal, Mirandés y Valencia.

Manu ha ido aumentando su presencia en el primer equipo también en liga. Participó en seis partidos saliendo desde el banquillo y la semana pasada estrenó titularidad en la victoria en Léon ante la Cultural (2-4). El sábado, tras el homenaje en el Molinón a Jiménez, tuvo continuidad en el centro del campo, jugando a gran nivel y todos los minutos. El excanterano del Celta sigue dando pasos adelante en Gijón, a donde llegó la pasada temporada tras cumplir su etapa juvenil en el Celta. Manu ha dado el salto de Tercera RFEF a Segunda División, donde su equipo se acerca a la zona de play-off de ascenso a Primera, ya que está empatado a puntos con el Almería, que es sexto clasificado.