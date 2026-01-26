Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Un gol en propia brinda un punto al Villalonga FC en su visita al Arnoia

Los de Lázaro empataron a uno después de que un remate de Capelo acabase con el portero local encajando

María Caldas
26/01/2026 06:45
El Villalonga es décimo con 24 puntos
Villalonga FC
El Villalonga FC de Roberto Lázaro empató a uno en su visita al Atlético Arnoia. Un enfrentamiento en el que el gol en propia de Borja González al descanso salvó a los celestes. 

Lo cierto, es que a los visitantes les costó adaptarse al campo por sus dimensiones y características, generando mucha disputa y muchos balones parados a los que los de Lázaro tuvieron que prestar especial atención. La gran cantidad de faltas y choques también fueron un contra para el equipo celeste, que no conseguía darle continuidad a su juego.

En los primeros minutos, el Villalonga FC salió cómodo al campo, pero les costó entrar de todo en el ritmo del partido. Así, pasado el ecuador de la primera mitad, Miguel Lorenzo estrenó el marcador. En una acción de córner, tras dos rechaces, el jugador local recibió un buen centro en el corazón del área para rematar y adelantar al Arnoia.

Con el paso de los minutos, los celestes se fueron entonando con varios acercamientos al área. De este modo, en una jugada por banda que remata Capelo, Borja anota el gol en propia que sellaba el empate al descanso. 

Ya en el segundo tiempo, los celestes salieron mucho mejor, con mucha presencia en área rival y manteniendo las disputas en el medio campo, sobre todo cuándo no había un dominador claro. A nivel defensivo, apretaron las líneas para evitar que los locales volvieran a adelantarse, planteando un bloque muy sólido.

Los problemas para el Villalonga residieron en la falta de acierto en el último pase, y es que a pesar de competir muy bien sobre el verde de A Queixeira, no fueron capaces de materializar las ocasiones que tuvieron. 

"Encaixamos con facilidad, parece que con pouco nos fan gol, pero o camiño é este. Competindo así van a vir moitas victorias e para a semana temos que facelo ben co Lemos na casa", dice Roberto Lázaro.

