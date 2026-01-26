Un doblete de Edu Otero arruina la fiesta del Umia en A Bouza

Lino González durante un partido Gonzalo Salgado

El Umia CF consumó una nueva derrota. Esta vez por 1-2 ante el Cented Academy con un doblete de Edu Otero que arruinó la fiesta que inició Xabi Ares a los diez minutos del enfrentamiento. A pesar de que durante la primera parte los locales se mostraron sólidos, resistieron con el marcador a su favor hasta la segunda mitad.

Tras el descanso, los visitantes subieron la intensidad en ataque, y así llegó el empate. Una jugada que remató Edu Otero para desmoralizar al combinado de Lino González. En apenas 15 minutos, el Otero logró poner el 1-2 en el electrónico, por lo que el técnico de Barrantes buscó piernas frescas en el banquillo para poder solventar la situación del cuadro, que sigue último en la clasificación con 10 puntos. A pesar de los intentos, el marcador dejó de nuevo al Umia sin puntuar.