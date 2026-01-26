Mi cuenta

Diario de Arousa

“Temos que dar un pouco máis”, dice Mario Romero

El CD Boiro piensa ya en la visita al Compostela tras la derrota en Barraña ante el Estradense 

María Caldas
26/01/2026 20:15
Mario Romero durante el partido ante el Estradense
Mario Romero durante el partido ante el Estradense
Tania Martínez
El CD Boiro sigue asimilando la derrota por 1-2 ante el CD Estradense en Barraña. Un encuentro en el que los de Tizón entraron muy mal, y en el que finalmente se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Samu Araújo en los últimos minutos. 

“Con 0-2 cóstache, e despois con 10 tuvemos que ir arriba, e ainda que tuvemos ocasións para marcar, faltounos o gol”, comenta Mario Romero. “Temos que dar un pouco máis, porque temos equipo de sobra para máis”, señala el defensa del Boiro.

El once titular del Boiro ante el Estridente

Duro correctivo para un Boiro que sobrevive en el play-off

“Non nos dou tempo a axustar, son detalles a correxir. Na primeira metade tuvemos varias ocasións pero non se nos dou, e se perdonas calquer equipo pode marcar”, dice Romero. “De cara a portería faltounos bastante”, lamenta.

Visita al Compostela

Tras caer en Barraña, el Boiro enfrenta una de las visitas más difíciles de la categoría, y es que este domingo a las 18:00 horas tendrá que medirse al intratable Compostela.

