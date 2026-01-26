Luis Gabín: "Fue una prueba de madurez del equipo"

El técnico Luis Gabín felicita a sus jugadores en un partido de esta temporada en liga en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Sigaltec logró el sábado en Chantada su primera victoria en Tercera FEB lejos de Vilagarcía, que le permite alcanzar las seis en su casillero y mantenerse fuera de las cuatro últimas plazas de descenso. “Hasta ahora solo habíamos tenido alguna oportunidad real en Betanzos, el resto de viajes fuimos inferiores. Fue una prueba de madurez del equipo, que sigue progresando en saber competir a este nivel”, explica el entrenador Luis Gabín, que destaca la respuesta que dieron sus jugadores cuando perdieron la ventaja de 8 puntos en el último cuarto. “Algo parecido nos pasó en Ourense y nos fuimos del partido”. Esta vez no fue así. “Nos agarramos a la pista en defensa y conseguimos sacarlo”. Inaugurar la cuenta a domicilio supone también una inyección anímica de cara a las salidas en la segunda vueltas a pistas de rivales directos como Lugo, Navia, Obradoiro o Rosalía.

Esfuerzo defensivo y acierto exterior fueron los ingredientes que puso el Sigaltec en Chantada para cocinarse este segunda victoria seguida en liga. “Ha sido el día que más y mejor hemos tirado de todo el año, metimos 15 triples, 3 de ellos con fortuna”, reconoce Gabín en relación al que anotó a una mano Pedro, al convertido a tablero desde la esquina por Dani y al último, con el partido sentenciado, de Óscar saltando a una pierna hacia adelante sobre la bocina. “Hemos cogido menos rebotes, perdido más balones, y tirado menos tiros de campo y menos tiros libres que ellos. La lógica diría que con esos números no se gana y menos en una cancha donde por ahora solo ganaron Carballo y Oviedo”, reconoce Gabín. “Pero el acierto del triple, con el volumen que se tira ahora, tiene mucha influencia en los resultados y nosotros estuvimos muy acertados”.

Con seis victorias y ubicado en la octava plaza, la ventaja sobre la zona de peligro es mínima, ya que el CB Navia, que está en descenso, lleva cinco triunfos. Todavía es pronto para echar cuentas, además Gabín recuerda que la última vez que lo hicieron no salieron como esperaban, al finalizar la primera vuelta con derrotas ante Obradoiro, Salesianos y Rosalía, que cerraban la tabla. “Ahora solo existe Oviedo y otra oportunidad de sumar, muy difícil porque es muy buen equipo y por eso está tan arriba, pero es una oportunidad y hay que intentar aprovecharla”. El partido ante los asturianos será el sábado a las 19 horas en el Sara Gómez, donde con el apoyo de la afición, el Sigaltec está demostrando que es capaz de plantar cara a cualquier rival. ¿Por qué no también al tercera clasificado?