La pelea por el ascenso directo ahora es cosa de tres

El equipo rianxeiro que entrena Luisito González se engancha a la lucha por el ascenso directo a Preferente Gonzalo Salgado

El CD Unión de Asados se engancha de lleno a la pelea por el título y el ascenso directo a Preferente gracias a su triunfo en Vilaxoán ante el San Martín por 2-4 y la derrota del Marín en casa y el empate del Ribadumia. El equipo de Luisito González se sitúa a sólo tres puntos del liderato que ocupa el equipo aurinegro y a dos del conjunto de San Pedro.

Los rianxeiros han empezado el nuevo año de manera intratable. Tres victorias seguidas y catorce goles anotados, por lo que no sólo se han afianzado en plaza de play-off, aventajando en diez puntos al Cordeiro, sino que convierten el liderato en una pelea a tres bandas. El domingo en Vilaxoán, Sami, Óscar Galbán “Sentola” y Borja Garrido pusieron el 0-3 que parecía sentenciar el partido, pero la expulsión del propio Borja y la reacción del San Martín con los tantos en el tramo final de Carlo, el segundo en el 92, dieron un vuelco a la situación. Al Unión le tocó sufrir por la incertidumbre del marcador en el tiempo de aumento, pero el gol de Íker Martínez en el 94 acabó con cualquier temor.

El Ribadumia empató en Cabo de Cruz ante el Valiño (1-1) en un partido en el que se adelantaron los locales mediada la primera parte por medio de Tomé. Cheri, al inicio de la segunda, hizo una igualada que mantiene a los locales en descenso y deja a los visitantes en lo más alto con un punto de ventaja sobre el Marín, que patinó en casa ante el Sport Team A Estrada merced a un doblete de Juanín.

A falta de quince jornadas para el final de liga (45 puntos en juego), todo hace indicar que el ascenso directo y las dos plazas de play-off se las jugarán Ribadumia, Marín y Unión, ya que el resto de equipos están lejos. El Cordeiro está intentando apretar en el cuarto puesto. Sumó en Cuntis su cuarta victoria seguida (0-2) con un doblete de Bernárdez, pero sigue a diez puntos de los rianxeiros. El Campolameiro perdió en Padrón por la mínima ante el Flavia y se queda ya a doce del CD Unión. Mientras el San Martín está a 17, descartado ya para pensar en cambiar de categoría.

Por abajo, el Abanqueiro consiguió una segunda victoria seguida que le permite tomar cierta distancia sobre el descenso. Además ganó a un rival directo al imponerse en As Cachizas por 1-2 a un Unión Dena que sigue penúltimo. El Amanecer no pasó del empate en su visita al campo del colista Agolada (0-0), pero se matiene por encima de las tres últimas plazas a la espera de recibir al Flavia en la próxima jornada. El Caldas, por último, cosechó un nuevo empate, en casa ante el Arcade (1-1) y sigue en mitad de la tabla con cómodo colchón de puntos sobre el descenso.