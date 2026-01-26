Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fran Matos vuelve a vestir la camiseta del CJ Cambados hasta final de campaña

El centrocampista vilagarciano descuelga las botas para ayudar al velero amarillo en las últimas 16 jornadas

María Caldas
26/01/2026 19:30
Fran Matos durante el duelo ante el Céltiga la pasada temporada
Fran Matos durante el duelo ante el Céltiga la pasada temporada
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Buenas noticias en el Club Juventud Cambados. Fran Matos, quien fue centrocampista en las dos temporadas pasadas a las órdenes de Pénjamo, volverá a vestir la amarilla hasta final de temporada. 

Tras conseguir el ascenso a Tercera RFEF, Matos dejó el club a sus 36 años, pero ahora regresa para ayudar al equipo a impulsarse en la tabla clasificatoria y evitar caer en los puestos de descenso de Tercera.

Diego Iglesias proteg el balón ante Leonardo y Óscar Varela

El Cambados cede ante la solidez del Somozas

Más información

Un fichaje que llega tras la salida del canterano Joel Bóveda, que ahora forma parte de la plantilla del CD Ribadumia en Primera Futgal. Ahora, con 37 años, Fran Matos descuelga las botas y vuelve a estar a las órdenes de Pénjamo. 

Una incorporación con la que el Cambados suma experiencia en la sala de máquinas, y es que ya en la pasada campaña jugó más de 1.500 minutos y llegó a anotar dos goles, además de jugar en 29 partidos de los 30 en los que fue convocado.

Así, el centro del campo del Cambados queda en manos de André, Anxo, Ranca, Seydou y ahora, Matos. El vilagarciano tendrá que esperar para reencontrarse con los aficionados de Burgáns, y es que este fin de semana el Juventud Cambados visita al Estradense, mientras que en la próxima jornada recibe al Compostela.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Luis López y Carlos Viéitez, este lunes, en Pontevedra

Meaño mejorará el entorno de la Casa Consistorial por medio millón
Beni Yáñez
Una formación anterior en las aulas del pazo Vista Real de Vilanova

El CDL de Vilanova busca alumnos para tres cursos con “moitas saídas laborais”
Redacción
El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición

Caldas y Moraña preparan todo para premiar los disfraces del Entroido 2026
Fátima Pérez
Los deportistas del Club Senín durante la competición

Los deportistas del Judo Club Senín brillan en la nueva jornada de la Liga Rías Altas
María Caldas