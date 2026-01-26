Fran Matos vuelve a vestir la camiseta del CJ Cambados hasta final de campaña

Fran Matos durante el duelo ante el Céltiga la pasada temporada Mónica Ferreirós

Buenas noticias en el Club Juventud Cambados. Fran Matos, quien fue centrocampista en las dos temporadas pasadas a las órdenes de Pénjamo, volverá a vestir la amarilla hasta final de temporada.

Tras conseguir el ascenso a Tercera RFEF, Matos dejó el club a sus 36 años, pero ahora regresa para ayudar al equipo a impulsarse en la tabla clasificatoria y evitar caer en los puestos de descenso de Tercera.

El Cambados cede ante la solidez del Somozas Más información

Un fichaje que llega tras la salida del canterano Joel Bóveda, que ahora forma parte de la plantilla del CD Ribadumia en Primera Futgal. Ahora, con 37 años, Fran Matos descuelga las botas y vuelve a estar a las órdenes de Pénjamo.

Una incorporación con la que el Cambados suma experiencia en la sala de máquinas, y es que ya en la pasada campaña jugó más de 1.500 minutos y llegó a anotar dos goles, además de jugar en 29 partidos de los 30 en los que fue convocado.

Así, el centro del campo del Cambados queda en manos de André, Anxo, Ranca, Seydou y ahora, Matos. El vilagarciano tendrá que esperar para reencontrarse con los aficionados de Burgáns, y es que este fin de semana el Juventud Cambados visita al Estradense, mientras que en la próxima jornada recibe al Compostela.