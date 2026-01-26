Mi cuenta

Deportes

El Portonovo se da un baño de confianza en Baltar

Los de Minos vencieron por 2-0 al Celanova

María Caldas
26/01/2026 06:15
Los capitanes al inicio del partido
Los capitanes al inicio del partido
cedida
El Portonovo SD empieza la segunda vuelta sumando de tres. Los de Minso vencieron por 2-0 al Sporting de Celanova en casa, en un partido condicionado por el estado del campo, pero en el que los arlequinados demostraron que son capaces de competir a un alto nivel durante los 90 minutos.

Los de Minso comenzaron adelantándose en el marcador a los 20 minutos de partido, gracias a un tiro de Jesús Barbeito desde la frontal del área que acabó batiendo a Borja. Tan solo cinco minutos más tarde, después de una buena jugada colectiva, Brais filtró un pase entre líneas para dejar el balón a Keko, que consigue ponerse mano a mano con el portero rival, regatear, y sellar el 2-0. Los visitantes apenas generaban situaciones de peligro, salvo alguna llegada al área y acciones a balón parado.

En el segundo tiempo los arlequinados pudieron aumentar todavía más la distancia en el marcador, con tres situaciones claras para cerrar el partido. 

La primera fue un mano a mano de Keko, que termina salvando el portero visitante, un tiro al palo de Dani Abalo, y otro tiro de Jesús Barbeito que se fue fuera de los palos. Con esta nueva victoria, el Portonovo se coloca séptimo clasificado con 31 puntos, solo uno por debajo de los puestos de play-off.

