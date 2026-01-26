El Cambados cede ante la solidez del Somozas

Diego Iglesias proteg el balón ante Leonardo y Óscar Varela Mónica Ferreirós

Un gol de Juan Cambón dio la victoria al Somozas en Burgáns ante el Cambados, situando a los de Stili en segunda posición. Fue una exhibición de solidez la que hicieron los visitantes ante un rival que quiso y no pudo. Y eso que el equipo de Pénjamo empezó bien, pero el Somozas, con muchas tablas, no tardó en bajar el ritmo al partido y en golpear en su primera llegada. Juan Cambón, a los veinte minutos en una jugada personal, batió a Conde para poner el 0-1 en una rápida transición.

El gol afianzó más si cabe la firmeza visitante en un contexto de mucha disputa. Salvo un disparo lejano de Tavares y un remate de Álex Fernández, el bagaje del equipo de Pénjamo en el primer período fue escaso. El Somozas estuvo cerca de hacer el 0-2 en otra acción de Cambón, pero esta vez el portero David Conde lo evitó con una gran intervención.

Ya en la segunda parte, el Somozas se echó para atrás, juntó líneas y dejó el balón al Cambados. Pénjamo movió el banquillo con la entrada de Noel y André, que dieron otro aire al equipo. De todas formas al Cambados le costó penetrar en el muro visitante, mientras el Somozas fue dando avisos en las contras. Cerca estuvo de marcar José Pérez, pero de nuevo Conde acertó con una mano decisiva.

El Cambados empezó a ponerse nervioso a medida que avanzaba el tiempo, mientras el Somozas ya jugaba con el cronómetro y los ánimos se fueron caldeando. El Cambados, siempre competitivo, no bajó los brazos y empujó mucho al final. Hubo polémica, ya que el árbitro no dio la ley de la ventaja en una falta sobre André que dejaba en el mano a mano a Zalo.

El Somozas, con oficio, echó el candado y se marchó de Burgáns con sensación de equipo sólido y fiable, de los que acaban peleando por el ascenso. De momento es segundo. El Cambados, por su parte, ve reducido a 3 puntos su pequeño colchón sobre la zona de descenso.