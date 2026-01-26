Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cambados cede ante la solidez del Somozas

Un gol de Juan Cambón a los veinte minutos decidió en Burgáns para los visitantes, que se sitúan segundos

Gonzalo Sánchez
26/01/2026 06:57
Diego Iglesias proteg el balón ante Leonardo y Óscar Varela
Diego Iglesias proteg el balón ante Leonardo y Óscar Varela
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Un gol de Juan Cambón dio la victoria al Somozas en Burgáns ante el Cambados, situando a los de Stili en segunda posición. Fue una exhibición de solidez la que hicieron los visitantes ante un rival que quiso y no pudo. Y eso que el equipo de Pénjamo empezó bien, pero el Somozas, con muchas tablas, no tardó en bajar el ritmo al partido y en golpear en su primera llegada. Juan Cambón, a los veinte minutos en una jugada personal, batió a Conde para poner el 0-1 en una rápida transición. 

El gol afianzó más si cabe la firmeza visitante en un contexto de mucha disputa. Salvo un disparo lejano de Tavares y un remate de Álex Fernández, el bagaje del equipo de Pénjamo en el primer período fue escaso. El Somozas estuvo cerca de hacer el 0-2 en otra acción de Cambón, pero esta vez el portero David Conde lo evitó con una gran intervención. 

Ya en la segunda parte, el Somozas se echó para atrás, juntó líneas y dejó el balón al Cambados. Pénjamo movió el banquillo con la entrada de Noel y André, que dieron otro aire al equipo. De todas formas al Cambados le costó penetrar en el muro visitante, mientras el Somozas fue dando avisos en las contras. Cerca estuvo de marcar José Pérez, pero de nuevo Conde acertó con una mano decisiva. 

El Cambados empezó a ponerse nervioso a medida que avanzaba el tiempo, mientras el Somozas ya jugaba con el cronómetro y los ánimos se fueron caldeando. El Cambados, siempre competitivo, no bajó los brazos y empujó mucho al final. Hubo polémica, ya que el árbitro no dio la ley de la ventaja en una falta sobre André que dejaba en el mano a mano a Zalo. 

El Somozas, con oficio, echó el candado y se marchó de Burgáns con sensación de equipo sólido y fiable, de los que acaban peleando por el ascenso. De momento es segundo. El Cambados, por su parte, ve reducido a 3 puntos su pequeño colchón sobre la zona de descenso.

Ficha técnica:

CJ Cambados: David Conde, Álex Fernández, Fran, Tavares, Rodri, Seydou (Noel, min. 56), Anxo, Ranca (André, min. 56), Diego Iglesias (Dieguito Hernández, min. 78), Grego (Zalo, min. 78) y Tiko. 
Somozas: Iago Domínguez, Ivi Guerrero, Kike Vidal, Joel López, Álex Cabarcos (Asier, min. 71), Aldán, Lucas Fanego (José Pérez, min. 78), Óscar Varela, Bruno Bellas (David López, min. 71), Iñaki Leonardo y Juan Cambón (Pablo Ramos, min. 85). 
Gol: 0-1 Cambón (min. 20). 
Árbitro: Castro Castro. Amarilla a Tavares y Seydou por los locales y a Joel López y Juan Cambón.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El pleno de la corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad la propuesta que se envió a la Diputación de A Coruña

Ribeira y Rianxo destinan unos 130.000 euros del POS+Adicional a reforzar la financiación del SAF
Chechu López
El racimo de globos estuvo colocado en un lateral de la Praza de Ravella

El Concello descarta usar en más ocasiones el racimo de globos de la Festa das Uvas
Fátima Frieiro
Elvira Pisos leyó el manifiesto en memoria de la figura y legado de Lorenzo Mariño

La asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño arremete contra la “tiranía” de Donald Trump y Rusia
Chechu López
El Villalonga es décimo con 24 puntos

Un gol en propia brinda un punto al Villalonga FC en su visita al Arnoia
María Caldas