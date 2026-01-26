El Atlético Arousana se reencuentra con la victoria en su regreso al campo de A Lomba

El Atlético Arousana regresó al campo de A Lomba con victoria cedida

El Atlético Arousana se reencontró con la victoria al ganar el domingo en el campo de A Lomba al Noia por 4-1, por lo que mantiene la segunda plaza en Segunda Autonómica y se rehace de la derrota cosechada la pasada semana en el feudo del líder Valladares.

Cris Feijóo y Elena Noya adelantaron a las locales en la primera parte y, aunque recortó distancias el Noia por medio de Xulia al inicio de la segunda, la superioridad en el juego del Arousana se tradujo en otros dos goles que llevaron la firma de Carmen Leites y Mel, que ya suma once en liga.

El CJ Cambados se dio un festín de goles en O Pombal ante el Salcedo, penúltimo clasificado, al imponerse por un contundente marcador de 7-0. Ainara Penas, por partida doble, Inés Diz, Antía Vázquez, Verónica Campaña, Andrea Alonso y Ana Feijóo marcaron los goles del Cambados ante un rival que se quedó en inferioridad numérica muy pronto.

El Céltiga no pudo jugar su partido ante el Touro debido a la suspensión de la jornada del sábado por la alerta meteorológica.

En Primera Gallega, el Atlético Villalonga B goleó al Sporting Burgo 6-1 con dobletes de Lidia y Aroa y otros tantos de Carla y Enma.