El Cambados examina su firmeza ante el Somozas, que es tercero

El delantero Nico, con gripe, es duda para el partido de esta tarde en Burgáns Gonzalo Salgado

El CJ Cambados (13º con 17 puntos) repite esta tarde en Burgáns a las 16.30 horas en el inicio de la segunda vuelta. Recibe al Somozas (3º con 31 puntos) que viene de ganar con autoridad en Barraña por 0-3.

Pese a la dificultad del partido dado el potencial y la buena clasificación de los visitantes, los amarillos son conscientes de que la permanencia pasa por empezar a sumar victorias en Burgáns, donde hasta la fecha sólo han podido ganar a Viveiro y Alondras. La competitividad que cada semana está mostrando el equipo de Pénjamo es su mejor aval para plantar cara esta tarde al equipo que dirige Stili, que tiene la baja por sanción del centrocampista Javi Sanmartín.

En los locales es duda el delantero Nico, debido a un proceso gripal. “Ellos son un equipo muy sólido a nivel defensivo, muy bien estructurado y con sus 3 medias puntas con mucha capacidad asociativa y velocidad”, advierte el entrenador cambadés. “Necesitamos tenerlos bien controlados para que no puedan manejar cómodos. Necesitamos darle ritmo al partido a nivel ofensivo para encontrar situaciones ventajosas en últimos metros para poder finalizarlas con acierto”.