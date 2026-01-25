Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Boiro defiende su plaza de play-off en el regreso de Dani Pedrosa a Barraña

Recibe a las 17 horas a un Estradense reforzado por Pablo Porrúa y Edu Taboada y que está obligado a sumar para no descolgarse de la zona noble

Gonzalo Sánchez
25/01/2026 06:58
El estado del campo puede condicionar el juego esta tarde
Gonzalo Salgado
El CD Boiro (5º con 28 puntos) defiende su plaza de play-off en el partido que le mide esta tarde en Barraña a las 17 horas ante el Estradense (10º con 22 puntos). La segunda vuelta empieza con un plato fuerte y un duelo crucial para los visitantes, ya que en caso de derrota se quedarían muy lejos de la zona noble. 

El equipo de Tizón afronta la cita enrabietado, con ganas de resarcirse de la derrota en casa ante el Somozas y también de lo ocurrido en la primera vuelta en A Estrada, donde cayó pese a merecer mucho más. El técnico vigués tiene la baja por sanción de Aram, además están lesionados Yosi e Iván Alonso, que tampoco jugarán, mientras que es duda Bruno Campos. 

El estado del campo, blando, condicionará el juego, por lo que Tizón espera “un partido físico, de duelos y duro”. Y es que en Boiro son conscientes del potencial del vigente subcampeón de liga, que acaba de reforzarse con los regresos de Pablo Porrúa (Compostela) y del delantero Edu Taboada (Andorra CF). 

El partido supone el regreso a Barraña de Dani Pedrosa. “Es un jugador de mucha calidad, que marca diferencias”, reconoce Tizón. “A balón parado son un equipo muy fuerte, por lo que tenemos que intentar minimizarlos”. 

En los visitantes, Manutti tiene la baja de Ángel. “Del Boiro hay muchas cosas a destacar, creo que es una plantilla amplia, con muchos jugadores con experiencia en superior categoría y muchas alternativas”. Para el entrenador visitante un aspecto que pueden condicionar el partido es la climatología y el estado del terreno de juego. “Barraña es un campo de hierba natural y el estado puede condicionar a los dos equipos, así como el viento puede hacer que varíe el planteamiento según cada parte si lo tienes a favor o en contra. El equipo que imponga el ritmo del partido tendrá mucho ganado”, explica el entrenador visitante. 

