Duro correctivo para un Boiro que sobrevive en el play-off

El once titular del Boiro ante el Estridente Tania Martínez

El CD Boiro recibió un duro correctivo en Barraña tras abrir las puertas del Municipal al Estradense, en un encuentro en el que finalmente el marcador se estancó en el 1-2 a favor de los de Manuti, gracias a los goles de Padín y Edu Taboada.

Los de Tizón pagaron muy caro su falta de materialización en el primer tiempo, y acabaron con 10 en el segundo después de que Samu Araújo viese la segunda amarilla. Un duelo en el que la falta de hambre en ataque pasó factura, pero que, de momento, mantiene a los de Boiro en play-off, ocupando la quinta plaza con 28 puntos.

A pesar de que durante los primeros suspiros del partido los de Tizón parecieran dominar más en área, poco a poco el Estradense se fue enchufando y adaptándose al pesado estado de Barraña.

Los locales lo intentaban a balón parado, mientras los de Manuti tuvieron su ocasión más clara tras un mal pase de Landeira, que entregó el esférico a Brais Vidal, pero disparó fuera de los palos.

Enjamio volvía a intentar una llegada al área con un pase por la banda a Adri Castro, que filtró el balón para que llegara Insua, pero la defensa visitante despejó con velocidad.

Insua se adueñó de la banda izquierda en busca de centrar para Adri Castro, pero ante la presión de la defensa retrasó el balón para Enjamio, que disparó desde la frontal del área pero, de nuevo, los de A Estrada se anticiparon en el despeje.

El enfrentamiento se tornaba cada vez más intenso, y en el particular partido entre los hermanos Landeira, con Gonzalo vistiendo la camiseta del Boiro y Ángel a las órdenes de Manuti, este último se llevaba todos los duelos contra su hermano.

Los de Tizón conseguían presionar en área rival, pero la solidez defensiva de los de Manuti y la falta de claridad en el último pase estaba condenando a los boirenses. Un buen centro de Adri Castro pudo ser el 1-0 en Barraña, pero no encontró rematador.

A falta de cinco minutos para el descanso, Prol filtró un pase para Landeira, pero el atacante boirense no llegó a tiempo, a pesar de que las líneas defensivas del Estradense estaban rotas, y el balón volvió a los de Manuti.

Izan ganó la espalda a toda la defensa local, pero un resbalón en el área impidió que la acción causase algún peligro para Borja Rey. El banquillo del Estradense clamaba por un posible penalti sobre Izan, lo que terminó con la expulsión del delegado de campo.

Tras una falta lanzada por Mario Prol, landeira enganchó el balón para disparar a la escuadra, pero los visitantes desviaron la pelota. La tensión estaba servida en Barraña, y es que el colegiado era un viejo conocido en las tierras boirenses, y es que arbitró la pasada temporada el encuentro entre Boiro y UD Ourense, en el que Barraña terminó al grito de escándalo. Cuando Prol estaba a punto de sacar una falta de banda, Castro Alarcón pitó el final del partido, desatando la indignación entre los presentes.

Segunda mitad

El segundo tiempo dio comienzo con un cambio en las filas del Estradense, y es que Ian, que tuvo un problema muscular en el primer tiempo, salió del césped para dar entrada a Edu Taboada.

La primera clara cayó de nuevo para el lado local. En una falta ensayada, Mario Romero enganchó el rechace para disparar bajo, quedándose muy cerca de complicar la salida a Isra.

Edu Taboada dio el primer aviso por los de Manuti. Tras un control bajo dentro del área, ganándole la espalda a Samu Araújo y Enjamio, disparó directo a las manos de un atento Borja Rey.

En plenos minutos bajos para el Boiro, Padín disparó desde la media luna del área, quedándose muy cerca de los palos de Borja. El Estradense puso la maquinaria a funcionar en ataque, obligando a los de Tizón a reforzar las líneas atrás.

Ante la presión visitante, el técnico del Boiro comenzó a mover el banquillo dando paso a Facu por Insua. La recompensa llegó para el Estradense. En una jugada en la que Pedrosa se lleva por delante a Nieto y Romero, el 10 filtró el pase a la derecha para que Padín estrenara el marcador tras dejar sin opción a Borja.

En la siguiente jugada, Edu Taboada volvió a repetir la misma jugada que en el gol anterior, disparando a la derecha para engañar a Borja y poner así el 0-2.

Con el abultado marcador, Tizón dio paso a Casais y Zambrana. Cada vez las cosas se ponían más difíciles para un Boiro que jugaba a contrarreloj. El Boiro se volvió a quedar con 10 sobre el campo cuando Samu Araújo vio la segunda amarilla después de una falta sobre Padín.

Una pequeña tangana volvió a revolucionar las gradas de Barraña, que clamaban contra el colegiado. A falta de 10 minutos para el final, los de Tizón estuvieron cerca de anotar de cabeza, pero la acción acabó en córner.

Zambrana tuvo en sus pies el 1-2 con un tiro desde la frontal del área que se fue fuera por muy poco. A falta de cinco minutos para el final, tras un robo de balón en el centro del campo de Yago García, Casais consiguió el primero para los de Tizón luego de un disparo que engañó a Isra.

Ya en el tiempo de descuento, Mario Prol intentó un disparo desde fuera del área, pero se fue arriba por muy poco. Los boirenses estaban teniendo mucha más presencia en área, pero el empate se resistía.