Céltiga vs Montañeros, duelo entre equipos revelación hoy en A Illa

Luis Carro da indicaciones a Santi Figueroa durante el último partido en casa ante el Arosa Gonzalo Salgado

El Céltiga (7º con 26 puntos) recibe esta tarde a las 16.30 horas en el Salvador Otero al Montañeros (8º con 24 puntos) en el primer partido de la segunda vuelta. Duelo de recién ascendidos que están haciendo una gran temporada, con la permanencia encarrilada y peleando por los puestos de play-off. Los locales tratarán de recuperarse del golpe anímico que supuso la derrota a última hora en el derbi con el Arosa, mientras el "Monta" viene de empatar sin goles en Burgáns.

Luis Carro tiene las bajas de Martín Sánchez, con una distensión muscular que le tendrá fuera varias semanas, Marcelo, Dani Prada y Jordan. Vuelve Pedro Delgado tras cumplir sanción aunque arrastra un pequeño esguince. "Estamos pasando un tramo de lesiones y de gente saliendo de lesión. Hay que gestionarlo", dice Luis Carro. Una circunstancia que condicionó a los isleños en su último partido, sobre todo en la segunda parte.

Los coruñeses se impusieron en la primera vuelta con remontada (2-1). Luis Carro se deshace en elogios hacia el equipo del técnico asturiano Jairo Arias, y no le falta razón. "Es uno de los equipos que más me gustaron en la primera vuelta. Muy dinámico y bien trabajado, con buenos mecanismos y todos tienen muy claro lo que tienen que hacer, dentro de su caos organizado. Es un rival muy difícil de defender, que juega con un ritmo alto y es difícil transicionarle. Es un equipo que me gusta mucho. Además es uno de los mejores visitantes, sólo perdió un partido fuera de casa, un dato que me parece una barbaridad en esta liga".

El vilanovés espera por tanto "un partido de muchísima dificultad que nos va a exigir un nivel alto". Carro tiene muy claras las claves para su equipo. "Necesitamos que nos dure más el balón que a ellos. También necesitamos un nivel de atención defensiva alto porque te exigen mucho en esas movilidades y en situaciones en las que atacan la espalda. Nosotros tenemos un buen bagaje ofensivo y armas para hacer gol en casa, pero necesitamos estar bien a nivel defensivo y tratar de dejar la portería a cero".

El Montañeros se presenta en el Salvador Otero con las bajas de Sito País y Nano Varela. Además es duda Alex Delgado, que llegó procedente del Estradense hace unas semanas, ya que arrastra problemas musculares.