Arnosi rescata un punto para el Céltiga en el minuto 94

Adri Rodríguez presiona al portero Marcos en una acción del partido de ayer Mónica Ferreirós

Un gol de Arnosi en el minuto 94 dio un punto de oro al Céltiga ante el Montañeros en A Illa en un partido en el que los coruñeses se adelantaron muy pronto en un error de Antón que aprovechó Cano, y en el que consiguieron controlar y maniatar a los de Luis Carro con su presión en campo contrario, frenándolos lejos de su portería.

El Céltiga no estuvo cómodo, aunque envió un balón al poste antes del descanso y acabó apretando hasta encontrar la igualada, por lo que se comprime la pelea por la quinta plaza con siete equipos en un abanico de tres puntos. El “Monta”, con 25, sigue dos por detrás del otro recién ascendido, que mantiene la etiqueta de equipo revelación.

El cuadro visitante se puso por delante muy pronto en una acción afortunada. Despejó el central Samu Rey y el balón largo llegó a las inmediaciones del portero Antón que, fuera del área, se lio al dejarlo pasar, permitiendo a Cano marcar a puerta vacía aprovechando el regalo. Sólo iban dos minutos de juego, pero el 0-1 no cambió el plan visitante. El equipo de Jairo Arias apretaba el inicio del juego de los rojiblancos y se desplegaba con muchos efectivos en ataque, con mucha movilidad. Además tuvo el viento a favor, lo que generó más dificultades a la zaga isleña.

El primer cuarto de hora fue claramente de color visitante. El Céltiga estuvo demasiado impreciso con balón. Empezó a mejorar cuando encontró a Julio y a Adri, el delantero local provocó la primera gran ocasión local a los 19 minutos. En un balón que le ganó al central Iago, pero su pase lo cortó Marcos cuando ya se relamía para empujar al fondo de la red Sobrido.

El partido se abrió, aunque siguió fluyendo más el juego de los coruñeses, que gozaron de una ocasión clarísima para el 0-2 antes de la media hora de juego. Cabeceó en el primer palo Cano y salvó en línea de gol Sobrido. En el 30 tuvo otra Balsa, que probó desde el centro del campo y se perdió por poco. En la siguiente fue Javi Otero el que obligó a intervenir a Antón. Los coruñeses siguieron llegando, pero muy poco certeros a la hora de finalizar las jugadas en área.

Achore cae ante Sobrido en una acción de la primera parte Mónica Ferreirós

En los minutos que precedieron al descanso el Céltiga pasó a dominar, metió en su campo al Montañeros y tuvo una opción muy clara para el 1-1. Julio Rey encontró en la izquierda a Anxo, cuyo centro abajo lo remató desde la frontal Óscar. El balón dio en el poste, se paseó por la línea de gol y volvió al campo. En la última jugada de la primera parte los visitantes reclamaron penalti en una acción sin peligro. Un saque de banda que tocó Santi y dio en el brazo de su compañero Julio, pero el árbitro no se dejó impresionar por las protestas visitantes.

Segunda parte

Jairo Arias movió el banquillo de cara a la segunda parte con la entrada de Diego y Longueira por Samu y Achore, ambos con amarilla. Su equipo no se metió atrás, al contrario, siguió apretando con la misma energía y seis jugadores en campo contrario, tratando de no dejar progresar al Céltiga y buscando el 0-2. Y estuvo muy cerca de conseguirlo en el minuto 56, en otra indecisión del portero Antón, pero llegó Arnosi al cruce, abajo, para taponar el remate a puerta vacía de Diego Rodríguez. El portero local se enmendó en la acción siguiente al lanzarse rápido a los pies de Juan de Dora.

El Montañeros tenía el control absoluto del partido, imponiendo su propuesta y seguía perdonando. A los veinte minutos de la reanudación, Luis Carro movió ficha, dando entrada a Nico y Giráldez. Julio adelantó su posición y su equipo mejoró. Ambos recambios fueron los primeros en avisar. Carro no tardó en asumir más riesgos con la entrada de Marcos Blanco, retrasando a Nico al lateral derecho.

Óscar maneja el balón ante la presión de Juan de Dora Mónica Ferreirós

El Céltiga apretó en los minutos finales, profundizando por banda y sacando centros al área que generaron bastante incertidumbre a los visitantes. Esta insistencia dio sus frutos en el minuto 94. Centró Julio desde la izquierda, dejó de cabeza en el segundo palo Adri y Armosi, “a lo Alexanco” (referencia para boomers y generación X), controló en área pequeña y envió al fondo de la red. Un desenlance muy diferente al de los dos partidos anteriores.