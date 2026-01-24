Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lino: “Ni miramos la clasificación ni bajamos los brazos”

El Umia endereza el rumbo en lo económico pero es colista en Preferente a nueve puntos de la salvación. Mañana recibe al Cented (12 horas)

Gonzalo Sánchez
24/01/2026 06:25
El equipo de Lino González recibe mañana a las 12 horas en A Bouza al Cented con el objetivo de encadenar una segunda victoria seguida en casa
El equipo de Lino González recibe mañana a las 12 horas en A Bouza al Cented con el objetivo de encadenar una segunda victoria seguida en casa
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Umia está consiguiendo salir a flote de una situación económica muy grave que arrastra de la temporada pasada. El trabajo de la nueva directiva está dando sus frutos para estabilizar las cuentas del club. La parcela deportiva, sin embargo, está pagando esa obligación de apretarse el cinturón

El primer equipo es colista en el grupo 2 de Preferente con 10 puntos en 18 partidos, está a 9 de la salvación. “Nos cuesta mucho ganar. Casi siempre estamos cerca porque son partidos igualados, pero te quedas con la sensación de que compites bien, pero por detalles se te van escapando puntos. Es la tónica de toda la temporada”, explica el técnico Lino González, que maneja una plantilla con carencias en cuanto a calidad y experiencia en la categoría, pero intenta suplirlas con el trabajo diario y compromiso colectivo. “Nosotros sabemos que si estamos mal no tenemos ninguna opción, como nos pasó en Valladares o Areas. Y si estamos bien, sabemos que puede haber opciones pero sin garantías de sumar de tres”. 

Ante este panorama, Lino tiene clara la hoja de ruta. “No nos queda otra que ser intensos, estar muy concentrados e intentar tener acierto tanto a nivel defensivo como ofensivo”. Aunque lo intentó durante los últimos meses, el Umia no ha sido capaz de reforzar la plantilla. Sólo llegó el central cambadés Emilio, que vuelve para echar una mano a un club que defendió en anteriores etapas. “Para nosotros es difícil fichar gente con nivel que quiera venir”. En verano fue muy complicado. Por el mal estado del campo, algo que ha cambiado con el estreno del nuevo césped sintético, y por las deudas que generaban desconfianza en los futbolistas, situación que también está revirtiendo la directiva por su seriedad en los pagos. “Nosotros estamos al día en todo. En cuanto a trabajo, dedicación y compromiso, la directiva lo está haciendo muy bien, Es gente muy seria. Están sembrando para recoger los frutos a largo plazo”, explica Lino.

 El Umia no baja los brazos. “Tenemos que intentar hacernos fuertes en casa, como el último día ante el Antela, cuando todos salieron enchufados”. El resultado fue una victoria por la mínima y con portería a cero tras doce jornadas sin ganar. Mañana en A Bouza (12 horas) ante Cented Academy, que es 12º con 21 puntos, el Umia tratará de repetirlo. “No miro la clasificación ni hago cuentas porque te condiciona negativamente. Pensamos en el día a día y en ser competitivos cada partido. La clave es ser fuertes en casa y aumentar la mentalidad competitiva”. 

Mejorar también en las áreas es básico para que el Umia puede engancharse a la pelea por la permanencia, ya que sólo ha marcado 14 goles. Ante el Cented el equipo de Barrantes estará condicionado de nuevo por las bajas. “Tenemos que mirarnos en el espejo del partido contra el Antela y salir igual de enchufados”

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del deterioro del actual asfalto de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira

Adjudicada con una rebaja del 21% la obra de pavimentación de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira
Chechu López
El Arosa desaprovechó la oportunidad de asegurar su presencia en el play-off el pasado año el empatar en A Grela

El Arosa quiere acabar con su sequía de victorias en A Grela
Gonzalo Sánchez
Aarón Moteagudo trata de anotar durante el último partido en casa del Sigaltec, que supuso su quinto triunfo liguero en Tercera FEB

El Sigaltec, a por un tercer estacazo ante el Chantada
Gonzalo Sánchez
Quico Cadaval, en una imagen de archivo, actuará en Vilariño a finales de este mes

Os Xesteira actúa hoy en A Xuventude y Quico Cadaval llegará mañana a Vilariño
A. Louro