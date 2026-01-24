Lino: “Ni miramos la clasificación ni bajamos los brazos”

El equipo de Lino González recibe mañana a las 12 horas en A Bouza al Cented con el objetivo de encadenar una segunda victoria seguida en casa Mónica Ferreirós

El Umia está consiguiendo salir a flote de una situación económica muy grave que arrastra de la temporada pasada. El trabajo de la nueva directiva está dando sus frutos para estabilizar las cuentas del club. La parcela deportiva, sin embargo, está pagando esa obligación de apretarse el cinturón.

El primer equipo es colista en el grupo 2 de Preferente con 10 puntos en 18 partidos, está a 9 de la salvación. “Nos cuesta mucho ganar. Casi siempre estamos cerca porque son partidos igualados, pero te quedas con la sensación de que compites bien, pero por detalles se te van escapando puntos. Es la tónica de toda la temporada”, explica el técnico Lino González, que maneja una plantilla con carencias en cuanto a calidad y experiencia en la categoría, pero intenta suplirlas con el trabajo diario y compromiso colectivo. “Nosotros sabemos que si estamos mal no tenemos ninguna opción, como nos pasó en Valladares o Areas. Y si estamos bien, sabemos que puede haber opciones pero sin garantías de sumar de tres”.

Ante este panorama, Lino tiene clara la hoja de ruta. “No nos queda otra que ser intensos, estar muy concentrados e intentar tener acierto tanto a nivel defensivo como ofensivo”. Aunque lo intentó durante los últimos meses, el Umia no ha sido capaz de reforzar la plantilla. Sólo llegó el central cambadés Emilio, que vuelve para echar una mano a un club que defendió en anteriores etapas. “Para nosotros es difícil fichar gente con nivel que quiera venir”. En verano fue muy complicado. Por el mal estado del campo, algo que ha cambiado con el estreno del nuevo césped sintético, y por las deudas que generaban desconfianza en los futbolistas, situación que también está revirtiendo la directiva por su seriedad en los pagos. “Nosotros estamos al día en todo. En cuanto a trabajo, dedicación y compromiso, la directiva lo está haciendo muy bien, Es gente muy seria. Están sembrando para recoger los frutos a largo plazo”, explica Lino.

El Umia no baja los brazos. “Tenemos que intentar hacernos fuertes en casa, como el último día ante el Antela, cuando todos salieron enchufados”. El resultado fue una victoria por la mínima y con portería a cero tras doce jornadas sin ganar. Mañana en A Bouza (12 horas) ante Cented Academy, que es 12º con 21 puntos, el Umia tratará de repetirlo. “No miro la clasificación ni hago cuentas porque te condiciona negativamente. Pensamos en el día a día y en ser competitivos cada partido. La clave es ser fuertes en casa y aumentar la mentalidad competitiva”.

Mejorar también en las áreas es básico para que el Umia puede engancharse a la pelea por la permanencia, ya que sólo ha marcado 14 goles. Ante el Cented el equipo de Barrantes estará condicionado de nuevo por las bajas. “Tenemos que mirarnos en el espejo del partido contra el Antela y salir igual de enchufados”.