Deportes

El Sigaltec CLB demuestra en Chantada que quiere quedarse en Tercera FEB, 68-77

Primera victoria a domicilio con una gran actuación coral y sobreponiéndose de nuevo a las bajas

Gonzalo Sánchez
24/01/2026 21:21
La expedición vilagarciana celebra en el vestuario de Chantada su sexta victoria en Tercera FEB, la primera de la temporada a domicilio
La expedición vilagarciana celebra en el vestuario de Chantada su sexta victoria en Tercera FEB, la primera de la temporada a domicilio
cedida
El Sigaltec logró su sexta victoria en Tercera FEB, la primera a domicilio, al imponerse en Chantada 68-77 en una nueva demostración de carácter competitivo y espíritu de equipo, sobreponiéndose de nuevo a las bajas de Pablo Fernández y Martín Bello y cuajando una gran actuación coral con diez jugadores aportando en la anotación.

Definitivamente el equipo de Luis Gabín le tiene tomada la medida esta temporada al CB Chantada, al que derrotó por tercera vez e iguala en la tabla. 

En su segunda victoria seguida en liga, el Sigaltec salió dispuesto a jugar a toda pastilla. Fue Aarón Monteagudo el que personalizó esta declaración de intenciones, anotando los primeros 7 puntos de su equipo. Chantada preparó su defensa de bloqueo directo sobre Óscar Castaño, obligándole a doblar el balón y permitiendo tiros liberados de tres puntos de sus compañeros. Le faltó acierto a los visitantes en el primer cuarto en el tiro. Acabaron con 4/13 en triples. Mientras en los locales el base sueco Eddie Czerapowicz mostraba su buena mano en el tiro exterior. 

El partido se puso de inicio cuesta arriba (17-10), pero Luis Gabín pidió tiempo y apareció Pedro Sabugueiro (2 triples) para tirar del carro y dejar en sólo dos puntos la diferencia al final del primer cuarto (20-18).

En el segundo, el Sigaltec aguantó el tipo en la pelea por el rebote y elevó su puntería desde la línea de 6,75 metros. Dani Rey, a tablero desde la esquina, metió el primero de los 7 triples de 14 intentos de los vilagarcianos en el segundo cuarto. El equipo de Luis Gabín pasó a sentirse más cómodo en su juego, corriendo y anotando (24-28), mientras apretaba en defensa y seguía peleando cada rebote.

 De inicio el parcial del segundo cuarto fue 4-10, por lo que el Sigaltec se vio por arriba en el electrónico. Pero Chantada fue encontrando situaciones cerca del aro para nivelar el marcador. Ambos equipos empezaron a alternar defensas zonales. Algo que parecía que le iba mejor a Chantada, que tras un 11-3 de parcial se puso 35-31 arriba.

Gabín pidió tiempo y fue Kovac el que apareció en escena para anotar 8 puntos seguidos con dos triples que volvieron a hacer despegar al equipo de Vilagarcía. Un canastón de Óscar Castaño, con adicional, puso la guinda a la gran reacción visitante y el Sigaltec gozó de la máxima ventaja (37-45), pero en la última jugada antes del descanso Czerapowicz anotó un triple para rebajar la ebullición arousana (40-45).

El tercer cuarto empezó con la primera canasta en el partido de Borja López y asistencia de Óscar Castaño. Chantada cargó su juego más si cabe sobre el pívot angoleño Jerónimo Bengi, que hacía valer su extraordinaria capacidad de salto

El juego ya fue más trabado, con más faltas, pero el Sigaltec, defendiendo también en zona, siguió por delante con ventajas cortas y Óscar Castaño como faro anotador. El base se fue a descansar con 48-51 a falta de cuatro minutos para la conclusión del tercer cuarto. Pero sus compañeros encontraron la forma de no echarlo de menos. Contra la zona local, fue “Mike” Gil el factor diferencial con sus tres triples, mientras su equipo siguió atento para cerrar el rebote defensivo. Solo faltó algo más de acierto en los tiros libres para que la renta incluso fuese mayor al final del tercer período (53-61). 

Último cuarto

El último cuarto no empezó nada bien para los vilagarcianos, que encajaron un parcial de 8-2 de salida. Al mate de Jorge Rodríguez respondió con otro espectacular Bengui. El pívot local Cristian Iglesias volvió a hacer diana con un triple abierto, por lo que Chantada se puso por delante (66-65). Pero el Sigaltec no dudó tras el tiempo muerto de su entrenador. Óscar generó desde el bote y asistió a Jorge, que logró un 2+1 en su característica jugada remontando línea de fondo. Restaban seis minutos (66-68). 

El partido entró igualado en los últimos tres minutos. Fue entonces cuando Miguel Gil anotó su cuarto triple (acabó con 18 puntos) tras asistencia de Castaño. Fue la última dosis de moral que necesitaban los visitantes para acabar de creer. A partir de ahí tocó defender y cerrar el rebote. La conexión Óscar-Jorge sentenció un partido que demuestra que los vilagarcianos siguen creciendo en madurez y como equipo en una liga que no parecen por la labor de abandonar. 

La próxima semana recibirán en el pabellón Sara Gómez al Universidad de Oviedo, segundo clasificado, con el objetivo de hacer otra machada ante su afición. 

Ficha técnica:

Ucoga Seguros Chantada: Carlos Montero (5), Luis Bengui (22), Cristian Iglesias (8), Anxo Casais (9), Eddie Czerapowic (15) –quinteto inicial– Martín Fernández (1), Mario Rodríguez (2), Eder Pina (6) y Jaime Nieto (-). 
Sigaltec CLB: Raúl Santórum (2), Óscar Castaño (13), Aarón Monteagudo (7), Miguel Gil (18), Adrian Kovac (10) –quinteto inicial– Jorge Rodríguez (13), Borja López (2), Pedro Sabugueiro (6), Dani Rey (3) y Álvaro Rodríguez (3). 
Parciales: 20-18 /20-27 /13-16 /15-16.
Árbitros: Iris Díaz y Iago López. Señalaron 16 faltas a los locales y 20 a los visitantes.

