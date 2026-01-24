Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec, a por un tercer estacazo ante el Chantada

Los vilagarcianos visitan esta tarde (18.30 horas) al mejor equipo en rebote de la liga, al que ya ganaron dos veces este curso. Mateo Bello y Pablo Fernández son dudas

Gonzalo Sánchez
24/01/2026 06:50
Aarón Moteagudo trata de anotar durante el último partido en casa del Sigaltec, que supuso su quinto triunfo liguero en Tercera FEB
Aarón Moteagudo trata de anotar durante el último partido en casa del Sigaltec, que supuso su quinto triunfo liguero en Tercera FEB
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Sigaltec se desplaza esta tarde a Chantada para medirse a las 18.30 horas al Ucoga Seguros CB Chantada en la 15ª jornada de liga del grupo AB de Tercera FEB. Los locales son octavos con 6 victorias, una más de las que contabiliza el equipo de Luis Gabín, que todavía no sabe lo que es ganar a domicilio en liga. Pero no hay dos sin tres, al menos eso pueden pensar los vilagarcianos, que derrotaron ya en dos ocasiones a los chantadinos esta temporada. Ambas en el Sara Gómez. En Copa Galicia por 83-68 y en la primera vuelta en liga, 60-54. 

La expedición arousana se desplaza con la inyección anímica que supuso el último épico triunfo en la prórroga ante Perfumerías Avenida. Un partido en el que no estuvieron Mateo Bello ni Pablo Fernández. Ambos son dudas esta tarde. El ala pívot grovense ya pudo entrenar con sus compañeros durante la semana y probará. En el caso del máximo anotador del equipo, su concurso está en el aire ya que todavía no ha podido ejercitarse. Tenía previsto probarse ayer, pero el cierre de las instalaciones municipales por la alerta metereológica obligó al Sigaltec a suspender el entrenamiento. 

El Sigaltec tendrá enfrente hoy un rival diferente al que ganó en la primera vuelta, ya que ha modificado bastante su plantilla. “De los jugadores que vinieron a Vilagarcía hay 4 que ya no están en el equipo y 3 fichajes nuevos”, destaca Gabín. Entre las caras nuevas destaca Jerónimo Bengi, un ala pívot internacional angoleño que estaba jugando poco en Gijón en segunda FEB, “físicamente va por encima de la categoría”, reconoce el entrenador del Sigaltec. Bengi promedió 15,5 puntos y 2 rebotes en los dos partidos que lleva con Chantada (derrota en Marín y victoria en Culleredo). 

Son uno de los mejores equipos defensivos de la liga, muy sólidos tácticamente atrás sin conceder apenas ventajas al rival, cada punto tienes que trabajarlo”, explica Gabín a la hora de analizar las virtudes del rival. “Juegan a pocas posesiones, buscan en ocasiones bajar el ritmo de los partidos con defensas en zona y ahí estará la clave, en ser capaces de imponer nuestro ritmo o si no podemos, mantener la concentración en un ritmo más bajo”. 

Una vez más la clave será el rebote ante la diferencia de centímetros entre ambos equipos. “Tendremos que trabajar de nuevo en desventaja en el rebote, así que necesitaremos el esfuerzo de todos para cerrarlo”. El Sigaltec es el segundo peor equipo de la liga en capturas por partido (35,6 de media), sólo supera al Ulla Oil Rosalía (31). Chantada promedia 43, por lo que es el mejor equipo del grupo en rebotes. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del deterioro del actual asfalto de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira

Adjudicada con una rebaja del 21% la obra de pavimentación de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira
Chechu López
El Arosa desaprovechó la oportunidad de asegurar su presencia en el play-off el pasado año el empatar en A Grela

El Arosa quiere acabar con su sequía de victorias en A Grela
Gonzalo Sánchez
El equipo de Lino González recibe mañana a las 12 horas en A Bouza al Cented con el objetivo de encadenar una segunda victoria seguida en casa

Lino: “Ni miramos la clasificación ni bajamos los brazos”
Gonzalo Sánchez
Quico Cadaval, en una imagen de archivo, actuará en Vilariño a finales de este mes

Os Xesteira actúa hoy en A Xuventude y Quico Cadaval llegará mañana a Vilariño
A. Louro