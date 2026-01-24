El Sigaltec, a por un tercer estacazo ante el Chantada

Aarón Moteagudo trata de anotar durante el último partido en casa del Sigaltec, que supuso su quinto triunfo liguero en Tercera FEB Mónica Ferreirós

El Sigaltec se desplaza esta tarde a Chantada para medirse a las 18.30 horas al Ucoga Seguros CB Chantada en la 15ª jornada de liga del grupo AB de Tercera FEB. Los locales son octavos con 6 victorias, una más de las que contabiliza el equipo de Luis Gabín, que todavía no sabe lo que es ganar a domicilio en liga. Pero no hay dos sin tres, al menos eso pueden pensar los vilagarcianos, que derrotaron ya en dos ocasiones a los chantadinos esta temporada. Ambas en el Sara Gómez. En Copa Galicia por 83-68 y en la primera vuelta en liga, 60-54.

La expedición arousana se desplaza con la inyección anímica que supuso el último épico triunfo en la prórroga ante Perfumerías Avenida. Un partido en el que no estuvieron Mateo Bello ni Pablo Fernández. Ambos son dudas esta tarde. El ala pívot grovense ya pudo entrenar con sus compañeros durante la semana y probará. En el caso del máximo anotador del equipo, su concurso está en el aire ya que todavía no ha podido ejercitarse. Tenía previsto probarse ayer, pero el cierre de las instalaciones municipales por la alerta metereológica obligó al Sigaltec a suspender el entrenamiento.

El Sigaltec tendrá enfrente hoy un rival diferente al que ganó en la primera vuelta, ya que ha modificado bastante su plantilla. “De los jugadores que vinieron a Vilagarcía hay 4 que ya no están en el equipo y 3 fichajes nuevos”, destaca Gabín. Entre las caras nuevas destaca Jerónimo Bengi, un ala pívot internacional angoleño que estaba jugando poco en Gijón en segunda FEB, “físicamente va por encima de la categoría”, reconoce el entrenador del Sigaltec. Bengi promedió 15,5 puntos y 2 rebotes en los dos partidos que lleva con Chantada (derrota en Marín y victoria en Culleredo).

“Son uno de los mejores equipos defensivos de la liga, muy sólidos tácticamente atrás sin conceder apenas ventajas al rival, cada punto tienes que trabajarlo”, explica Gabín a la hora de analizar las virtudes del rival. “Juegan a pocas posesiones, buscan en ocasiones bajar el ritmo de los partidos con defensas en zona y ahí estará la clave, en ser capaces de imponer nuestro ritmo o si no podemos, mantener la concentración en un ritmo más bajo”.

Una vez más la clave será el rebote ante la diferencia de centímetros entre ambos equipos. “Tendremos que trabajar de nuevo en desventaja en el rebote, así que necesitaremos el esfuerzo de todos para cerrarlo”. El Sigaltec es el segundo peor equipo de la liga en capturas por partido (35,6 de media), sólo supera al Ulla Oil Rosalía (31). Chantada promedia 43, por lo que es el mejor equipo del grupo en rebotes.