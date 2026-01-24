Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Portonovo recibe al Celanova y el Villalonga visita al Arnoia

Los arlequinados estrenan el nuevo año en Baltar en busca de su octavo triunfo en los últimos nueve partidos. Los celestes deben adaptarse al pequeño campo de A Queixeira

Gonzalo Sánchez
24/01/2026 08:28
Brais durante un partido de liga en Baltar
Brais durante un partido de liga en Baltar
Mónica Ferreirós
El Portonovo (8º con 28 puntos) recibe mañana al Sporting Celanova (17º con 15 puntos) a las 16.30 horas en su primer partido del nuevo año en Baltar. El equipo de Minso Vidal busca su octava victoria en los últimos nueve partidos para continuar su escalada hacia los puestos de play-off.

“Salvo contratiempo de última hora tenemos a todos los jugadores disponibles”, comenta el técnico, que no esperaba un partido fácil ante el recién ascendido, que sorprendió a los arlequinados en la primera vuelta al imponerse por 3-0. “En fase defensiva es un equipo ordenador y agresivo. A nivel ofensivo ataca rápido y transita muy bien”. 

El Portonovo mira inevitablemente al cielo. “El partido estará condicionando principalmente por las condiciones climatológicas y por el estado del campo”, explica Minso, que tendrá que adaptar el plan del partido a lo que permita el terreno de juego. Se espera lluvia en Sanxenxo a lo largo de hoy sábado y también está previsto que caiga agua mañana por la mañana, no así a la hora del partido. 

Viaje a Arnoia

El Villalonga (10º con 23 puntos) se desplaza mañana a tierras ourensanas para medirse a las 17 horas en el campo de A Queixeira a un Atlético Arnoia que es 6º con 31 puntos, por lo que está metido de lleno en la pelea por el play-off aunque atraviesa por su peor momento de la temporada. Los locales encadenan cuatro partidos sin ganar y vienen de caer 1-4 con el Porriño, que les arrebató plaza de play-off. 

El técnico celeste sigue contando con cinco dudas. “De todas formas o equipo está a competir moi ben, como demostrou contra Porriño e Atios”. Sobre el rival, Lázaro sabe que es un equipo “experimentado” y muy peligroso a balón parado, que se siente cómodo en fase defensiva y que se maneja bien en su campo, de reducidas dimensiones. Por eso Lázaro sabe que es clave “a concentración, os segundos balóns e non equivocaros en campo propio”. El Villalonga tratará de ser vertical en ataque y aprovechar el buen momento por el que atraviesa en cuanto a sensaciones. l

