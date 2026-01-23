Raquel Muñiz: “Quiero demostrar lo que tengo para dar y disfrutar sin miedo”

Raquel Muñiz en el Pabellón de Coirón, dónde el Asmubal ejerce de local MONICA VILA

La historia de Raquel Muñiz con el balonmano no tendría sentido sin el Asmubal Meaño de su mano. La joven vive su primera etapa con el equipo sénior tras formarse en las categorías inferiores de la entidad meañesa. Su calidad sobre la pista no deja indiferente a nadie, incluida a la Federación Española de Balonmano, que llamó a la meañesa para que se concentre en el CAR de Sierra Nevada a finales de este mes de enero.

¿Cómo está llevando la temproada y participación con el primer equipo?

La verdad que bastante bien, llevaba varios años entrenando con ellas, alrededor de dos o tres, y estaba bastante acostumbrada a la gente de ahí y tenía una relación buena. Varias de las jugadoras habían formado parte del cuerpo técnico en categorías bases, como Carol o Agus. Los primeros partidos estaba un poco más nerviosa, pero muy contenta por llegar a cumplir ese objetivo que tenía.

¿Se nota mucho el salto de las categorías inferiores a la División de Honor Plata?

Igual un poco más en el tema defensivo, ya que al ser árbitros de fuera de la comunidad son más permisivos a la hora del contacto, y al final muchas jugadoras te sacan varios kilos, y la fuerza y la edad, a parte de la experiencia, se nota.

¿Cómo empezó a jugar al balonmano?

Pues empecé en el colegio, porque mis compañeras hacían balonmano y un poco por eso, acabé enganchada al deporte.

Raquel Muñiz en el Pabellón de Coirón MONICA VILA

¿Qué la llevó a acabar en el Asmubal?

Ser de aquí de Meaño, es el deporte que más practicaban además del fútbol, y de ahí acabé en el Asmubal.

Es un equipo en el que se forman muchas jugadoras, ¿qué cree que tiene el club para ser una cantera tan potente?

Los equipos base están mejorando un montón y los entrenadores están aumentando el nivel, es así como salen grandes jugadoras como Sabela o Marta Da Silva. Creo que se está apostando por un deporte que igual no es tan conocido como el fútbol y de ahí que también aumente el nivel del club.

¿Es difícil compaginar la exigencia del equipo con el día a día?

En mi caso estoy bastante acostumbrada porque llevo años participando en competiciones nacionales con la selección gallega, y creo que he aprendido a poder desenvolver mi día a día contando con varias horas de entreno y gimnasio. Al final mi rutina está hecha en base a mis entrenamientos.

¿En qué cree que ha mejorado como jugadora en estos años?

Sin duda, hablando con mis entrenadores, creo que en la madurez que muestro jugando. Al principio era una niña que cuando salía de su equipo el nivel de rendimiento bajaba un montón porque no estaba acostumbrada a jugar con tanta exigencia o con gente que no conocía. Creo que es lo que más cambió, a parte de fisicamente y, al ser más exigente, también en la toma de decisiones.

¿Cómo gestiona la presión en partidos importantes?

Creo que es más en base a la confianza que tenemos el equipo todo. No suelo sentir presión porque las conozco y sé que al final todas queremos ganar y sumar los tres puntos. Muchas de las jugadoras que formaban parte del equipo sénior, a día de hoy les tengo mucho cariño y siento como si fueran mis amigas. Es jugar con compañeras de toda la vida.

Raquel Muñiz se concentrará en el CAR de Sierra Nevada MONICA VILA

¿Cómo se define dentro de la pista?

Soy una jugadora que intenta dar lo mejor que puede, aportando lo máximo en lo que esté bien ese día. Le doy más importancia a la defensa porque bajo mi punto de vista es lo más importante en el balonmano y me gusta estar activa ahí e incentivar a mis compañeras a que también lo estén.

¿Qué se siente cuándo le llama la Federación Española?

Es increíble. Es mi primera vez y algo nerviosa sí que estoy, pero anteriormente me costaba mucho más poder demostrar lo mismo que en el club, y jugar en plata este año también ha hecho que mi rendimiento fuera del club haya aumentado. Voy con muchas ganas y dispuesta a demostrar lo que tengo para dar.

¿Qué objetivos se marca a nivel individual y colectivo?

Uno de mis objetivos era quedarme contenta con el Campeonato de España a nivel autonómico. Ver que lo conseguía me motivaba porque sé que puedo aumentar mi nivel. Quiero disfrutar sin miedo, sin sentir que no avanzo. Estos últimos años pensaba que mi evoluciñon era nula. Ahora estoy muy motivada y con ganas de conseguir que el equipo se mantenga y acabar con buenas sensaciones.

¿Se ve ligada al balonmano a largo plazo?

Sí. Es algo que me gustaría en un futuro, posteriormente a estudiar una carrera y demás, poder compaginar el trabajo con el deporte. En el club hay mucha gente que lo consigue y me motiva a poder pelear por ello en un futuro.

La joven Raquel Muñiz en Coirón MONICA VILA

Un espejo en el que mirarse

En la decisión entre fútbol y balonmano, Raquel Muñiz optó por este último. Aunque el auge del mismo en los últimos años sea más notorio, la realidad es que todavía queda un largo camino para construir referencias.

¿Cree que a día de hoy las niñas tienen referentes en el balonmano?

Las niñas siempre nos vemos motivadas a llegar a ser alguien. Yo dentro del club siempre he tenido de referentes a Carol y Eli, que veo cómo compaginan su trabajo con el deporte y las ganas que le echan. Son lo que me motivaron a mi a seguir por este camino. A nivel nacional es bonito que te puedas ver reflejadas en jugadoras de la absoluta.

¿Qué mensaje le daría a una niña que esté empezando en el club?

Que lo más importante es presentarse a los entrenos con buena cara, con ganas de aprender y de poder disfrutar de un deporte que es maravilloso y te presenta a un montón de personas y vivir experiencias.