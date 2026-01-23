Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Pontecesures reúne el domingo a más de 600 atletas en la XXV Carreira Popular

La prueba tiene carácter solidario y toda la recaudación de las inscripciones va destinada a la Asociación Andaina Pro Saúde Mental

Gonzalo Sánchez
23/01/2026 18:34
La Carreira Popular de Pontecesures celebra este domigo su XXV edición
La Carreira Popular de Pontecesures celebra este domigo su XXV edición
Gonzalo Salgado
Pontecesures celebra este domingo la XXV edición de la Carreira Popular, en la que se han inscrito un total de 605 personas, de las cuales 183 competirán en la distancia corta de 4K mientras que 219 lo harán en la larga de 8 kilómetros, que también se pondrá en marcha a las 11:20 horas desde la Prazuela. 

La prueba tiene carácter solidario en favor de la Asociación Andaina Pro Saúde Mental, que es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2010 con el objetivo de ayudar a personas con problemas de salud mental y a sus familias, dentro del área sanitaria de Santiago y O Barbanza. De forma que la recaudación íntegra de las inscripciones de la carrera, que organiza el Concello , serán donados a esta asociación para sus diferentes proyectos. 

Como es habitual habrá distancias adaptadas a las diferentes categorías por edades: biberón (150 metros), pitufos (450 metros), benjamín y alevín (1.000 metros), infantil y cadete (1.500). 

En cuanto a premios, habrá camisetas para todos los participantes, trofeos y medallas para las tres primeras personas clasificadas (masculino y femenino) y premios de 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clubes. 

