Deportes

La Federación suspende el fútbol base, amateur y veterano previsto para mañana sábado debido a la alerta meteorológica

La medida se toma por prudencia y precaución en cuanto a los desplazamientos

Gonzalo Sánchez
23/01/2026 16:01
Gonzalo Salgado
La Federación Gallega de Fútbol ha suspendido  las competiciones de fútbol autonómico y nacionales delegadas previstas para la jornada de mañana sábado debido a la alerta meteorológica comunicada por la AEMET y la Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Una medida que también afecta al fútbol sala. 

No habrá por tanto fútbol base, veterano ni amateur a lo largo del día, salvo los partidos de División de Honor Juvenil. También se aplazan las liga de 3ª Federación masculina y femenina, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de Sala que estaban previstos para este sábado, otorgando un plazo de 2 días hábiles para que los clubes fijen de mutuo acuerdo nueva fecha de celebración del partido. 

La Federación toma esta decisión atendiendo a la prudencia y precaución en cuanto a los desplazamientos en la jornada por toda la comunidad autonómica, priorizando la seguridad "de todos os que formamos a gran familia do fútbol e do fútbol sala de Galicia".

