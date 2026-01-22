Oportuno descanso para el Cortegada este fin de semana

El equipo de Manu Santos no jugará este fin de semana y completará la próxima semana un mes de enero repleto de partidos a domicilio Gonzalo Salgado

Al Mariscos Antón Cortegada le llega un oportuno descanso liguero este fin de semana, puesto que aplazó el encuentro ante el Tarragona Basket de mutuo acuerdo con el club catalán, que aprovechará su visita a Galicia el fin de semana del 7 y 8 de febrero para medirse al Arxil y también a las vilagarcianas en el pabellón Sara Gómez, aglutinando dos partidos en apenas 24 horas para ahorrar costes de desplazamiento.

De esta forma el siguiente compromiso del equipo de Manu Santos será el día 31 en tierras catalanas ante el Talenom Boet Mataró, para completar un mes de enero con tres salidas y marcado por los problemas de número. El descanso del calendario permitirá dar un margen para que Marta Sanmartín, lesionada con un fuerte esguince de tobillo, pueda apurar los últimos plazos de recuperación. No así la pívot María Angulo, que sigue sometiéndose a pruebas tras la luxación de hombro que sufrió en el último partido de diciembre en la victoria ante Ibaizabal. Su regreso a las pistas tendrá que esperar todavía varias semanas.

El Cortegada aprovechará esta semana sin partido para apurar la adaptación al equipo de la ala-pívot danesa Ellen Iversen, que llegó la pasada semana para la baja de Maira Horford, que decidió dejar el club en el parón navideño. Iversen, tras solo dos sesiones de entrenamiento con sus nuevas compañeras, tuvo un excelente y esperanzador estreno en León el sábado. Anotó 13 puntos (3/5 en triples), cogió 5 rebotes y repartió 2 asistencias en 26 minutos en pista, demostrando un buen conocimiento del juego a sus 28 años. Santos, que ya seguía desde el verano a Ellen Iversen, cuando realizó una primera tentativa para ficharla que no fructificó, esta satisfecho con la rápida aclimatación de la danesa, pero sabe que necesita más tiempo para conocer los sistemas del equipo y compenetrarse con sus nuevas compañeras. Las sesiones a lo largo de esta semana y de la próxima servirán para amoldar a la nueva pieza al engranaje.

Pese a todos los contratiempos en forma de lesiones y demás, el Mariscos Antón Cortegada se mantiene cuarto en la tabla, en plazas de play-off de ascenso, pero se prevé una segunda parte de liga muy exigente dada la igualdad en la categoría. Entre el Cortegada, que es cuarto, y el Barakaldo, octavo, sólo hay dos victorias de diferencia, por lo que la lucha está abierta y todo hace indicar que se mantendrá así hasta el final de la competición regular.