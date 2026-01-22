Miguel Vázquez: “O fútbol deume amigos e momentos que son para toda a vida”
O Ribadumia fíxolle unha homenaxe sorpresa o domingo no partido ante o Flavia tras colgar as botas con 43 anos
Miguel Ángel Vázquez Bustelo (43 años, Padrón) é historia viva do CD Ribadumia, onde militou once tempadas, converténdose en capitán e disputando máis de trescentos partidos coa camiseta aurinegra. O pasado verán decidiu colgar as botas e este domingo recibiu unha merecida homenaxe por parte do clube na Senra.
Foi unha sorpresa que non esperaba. A directiva do Ribadumia aproveitou o encontro ante o Flavia, outro clube fundamental na traxectoria de Miguel Vázquez, para mostrarlle o seu agradecemento e cariño, nunha serie de actos aos que se sumaron ex compañeiros, toda a canteira e incluso o presidente da Federación Española, o ribadumiense Rafael Louzán.
Como foi esa homenaxe?
Pois foi unha sorpresa. Non sabía nada. Sabían que iría ao o partido ao ser contra o Flavia. De feito, adoito ir a mirar os partidos do Ribadumia na casa. Unha vez alí foron sucedéndose os momentos. Primeiro fixen o saque de honra, que pensaba que era algo improvisado, pero no descanso baixei ao campo cos xogadores da base e chamaron a ex compañeiros como Cerque, Fandiño, Eloy e Óscar Río. A medida que foron sucedéndose os momentos fun descubrindo a magnitude da homenaxe, que foi moi bonita. Máis se cabe ao ser contra o equipo do meu pobo e estar meus pais, meus fillos e a miña muller.
Por que decidiches colgar as botas?
Porque vou vello (risas). Son 43 anos e xa tocaba. A nivel físico atópome ben e a categoría non me esixía demasiado. Pero é un tema de cabeza. De non perderme máis domingos coa familia. Non me custaba ir a adestrar ao saír de traballar, pero o de comer só os domingos e perderme cousas coa familia foi o que influíu na decisión.
Bótalo de menos?
Algunha vez apetéceme xogar unha pachanguiña, pero de momento diría que non. Estou ben, fago deporte coa bici.
É curioso porque a Ribadumia chegaches con 32 anos xa e foi o clube que marca máis a túa carreira...
Si, foi cando deixei o Pontevedra e fun para alí con Gabi Leis. Cando chegas a un sitio nunca esperas estar tanto tempo, pero atopeime moi cómodo e botei once anos. Aquí trabállase ben, só tes que pensar no tema deportivo e as instalacións son excepcionais. Co paso do tempo vas facendo amigos e sentes que eres parte do clube. Nos últimos anos xa non pensaba noutro equipo, era deixar o fútbol ou seguir sempre no Ribadumia. Alargueino por axudar ao clube A nivel deportivo na Senra viviches un pouco de todo.
Cal foi o momento que máis destacarías?
A verdade é que cheguei no momento de auxe, na Terceira, onde estivemos varios anos. Baixamos e volvemos a ascender. Os últimos anos xa foron máis complicados a nivel deportivo. Se teño que elixir un momento sería a Copa do Rei contra o Cádiz. Foi histórico e moi bonito. A pena foi que nos colleu co covid e quitoulle un pouco de maxia ao día porque había que ester pendentes de moitas cousas polas medidas de restrición. Tamén destacaría os anos en Terceira, nos que gozei moito xogando na Senra contra grandes equipos.
Xogaches no Boiro, Arosa, Villalonga e Pontevedra, pero o outro gran clube da túa vida é o Flavia...
Así é. Son de Padrón e foi onde empezei. Gardo un gran recordo do ascenso a División de Honra xuvenil, que tamén foi histórico porque eramos case todos xogadores desta zona.
Que che deu o fútbol?
Pois creo que o que lle dá a todo o mundo: amigos e vivencias. Pasas momentos duros e bonitos, pero compartidos con moita xente que pasan a ser parte da túa vida.
Xa tes casa en Ribadumia?
Non (risas), vivo en Padrón. Vou ter que mercar unha parcela en Ribadumia. Vou moito por alí por temas laborais e tamén a ver os partidos. Creo que vou a seguir indo moito por alí.
¿Non te planteas adestrar ou xogar en veteráns?
Por agora non. O de adestrar gustaríame con nenos, pero non teño tempo polas obligacións laborais, de feito non puiden sacar os títulos por iso. O de xogar tampouco. Empecei no fútbol con 9 anos e estiven ata os 43. Estirei demasiado a goma e estou nun momento de descanso de fútbol.
De todos os adestradores que tiveches, a cales destacarías?
Puff, moitos. É complicado porque de todos aprendes. Diría Camilo Perol no Flavia, Gabi Leis no Villalonga e Ribadumia, co que sigo tendo contacto porque é unha gran persoa, David Sierra e Luis Carro no Ribadumia... Hai moitos.
E xogadores por calidade deportiva?
Diría que Carlos Padín é o de máis calidade co que xoguei.
E por afinidade?
Moitos. Fixen amistade con todos eles porque foron moitos anos de compartir horas e momentos. A día de hoxe sigo a ter relación con moitos ex compañeiros. Non vou a dicir nomes porque é unha lista longa e quedaríanme moitos atrás. Falo de xente que son amigos xa para toda a vida. Nalgúns casos seguimos facendo comidas xuntos, como os que coincidimos en Vilalonga do equipo de Gabi Leis: Tachi, Nelo, Saúl, Machu, Jesu...Sempre que nos vemos recordamos esas vivencias e todos esos momentos bonitos que compartimos xuntos.