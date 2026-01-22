La Peña Celeste de Vilalonga replica en piedra el antiguo escudo del club

El presidente de la Peña Celeste, Pedro Arauxo, y el vicepresidente, Manuel Otero, posan con el escudo a la entrada del campo Cedida

La Peña Celeste de Vilalonga celebrará este domingo, a las 12 horas, un acto para descubrir la réplica en piedra del antiguo escudo de madera tallado por el escultor Alfonso Vilar.

El emblema, que simboliza la pervivencia y solidez de los lazos entre la afición y el club, se integrará en el monolito también de piedra ubicado a la entrada al campo de fútbol. La pieza estará cubierta con una tela blanca en la que irá bordado el escudo del club vilalongués.

La nueva pieza escultórica tallada por Víctor Casal, autor del escudo en piedra del RC Celta, recientemente inaugurado en Vigo, supone un homenaje a los orígenes del histórico club del municipio.

“Queremos que os aficionados poidan velo e desfrutalo na entrada al campo de fútbol e encargámolo en pedra porque é un bo material para estar ao aire libre. A madeira é máis delicada”, explica Pedro Arauxo, presidente de la Peña Celeste, que localizó el escudo originario en madera.

Al acto está previsto que acuda el alcalde, Telmo Martín, junto a los concejales de Deportes, Marcos Guisasola, así como los ediles, Yago Torres y Paz Lago. También asistirán miembros de la directiva del Vilalonga FC y de la Peña Celeste. Tras la colocación del escudo, se depositará un ramo de flores blancas y azules delante del monolito en memoria de los miembros del club fallecidos.

El escudo primigenio tallado en madera luce en las oficinas del club tras ser recuperado y restaurado en 2024 por el carpintero local Andrés Pita. Antiguamente se llevaba en los camiones y luego en los autobuses que transportaban a los jugadores a los partidos.