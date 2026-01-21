El Tatano Touliña se afianza en la quinta plaza en Segunda

Una de las formaciones del Tatano Touliña, que atraviesa por una gran racha de resultados en el grupo I de Segunda de Veteranos de Santiago cedida

El Tatano Touliña alarga su dinámica positiva en la Segunda División de veteranos en el grupo I de Santiago. Este fin de semana logró su cuarta victoria consecutiva al derrotar por 6-2 al Brión en el campo de Cadreche. El partido quedó muy encarrilado antes del cuarto de hora con los goles de Santiago Martis y Diego Collazo (2). En la segunda parte los locales lograron otros tres tantos, que llevaron la firma de Hamid Marouan, Rodrigo Rama y del propio Santiago Martis, por lo que el Touliña se afianza en la quinta plaza, seguido por A Tasca, que ganó 3-6 en el campo del Urdilde B.

En la zona alta, Taragoña y Artes no aflojan y mantienen su fiabilidad en su tentativa de dar el salto de categoría. Los rianxeiros ganarn 6-1 en A Lomba con “hat-trick” de Sergio Lojo y doblete de Alberto Laíño. El Taragoña alcanza los 36 puntos, tres más que un Artes que se impuso en A Guía al Inter Atlántico en un partido con nueve goles (6-3).

En Primera el Isorna es líder con 36 puntos en el ecuador del campeonato. Este fin de semana goleó al Victoria santiagués por 6-1 en el campo de Vilas, con triplete de Javier Abuín y doblete de Víctor Lorenzo. Los rianxeiros aventajan en 3 puntos al Bastavales y en 6 al Bertamiráns. El Crocha cayó en casa ante el A Baña por lo que queda sexto a diez puntos del segundo puesto. El Mirador de Padín, que también perdió, está a 11 del Bastavales, por lo que sus opciones de acenso son escasas en estos momentos. En la pelea por la permanencia, el A Charca Mascolor no pudo sumar pese a marcar dos goles en el campo del Atlético Cruceiro, donde perdió 4-2.

En División de Honor el CD Boiro es colíder tras su triunfo ante el Terras de Touro (0-3). Está empatado a 37 puntos con el O Pino, por lo que sueña con disputar el Campeonato Gallego. Por su parte, el Oasis FV Boiro le endosó una manita al Órdenes (5-0) .