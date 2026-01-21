Mi cuenta

Deportes

Marcos Martínez: "Jugar el play-off sería una alegría y una recompensa al trabajo"

El presidente del Boiro confía en que el equipo de la talla en la segunda vuelta y se cumpla el objetivo de la salvación, y después, lo que venga

María Caldas
21/01/2026 07:00
El Boiro rompió su racha de victorias en Barraña ante el Somozas
El Boiro rompió su racha de victorias en Barraña ante el Somozas
German Barreiros
El CD Boiro es quinto con 28 puntos. Está en play-off, pese a que despidió la primera vuelta con una dura derrota en casa ante el Somozas (0-3). Pero este resultado no empaña la notable primera parte de temporada del equipo de José Tizón, claramente en línea ascendente. Al Boiro le costó tomarle el pulso a la liga.

El exigente calendario inicial y la falta de gol, le dejó con un pobre bagaje de 4 puntos en los primeros cuatro partidos de liga y mirando hacia la zona de riesgo. Pero llegó la reacción. 

Se acoplaron las piezas y llegó alguna nueva. El Boiro pasó a ser en el cuarto mejor equipo de la liga tras ese mal primer mes, sumando 24 puntos en 13 partidos. El Somozas le cortó una racha de siete semanas sin perder (17 puntos de 21 posibles). Su objetivo, la permanencia sin sobresaltos, está encarrilado.

El once titular del CD Boiro en Barraña

El CD Boiro se embarra en su vuelta a Barraña ante la UD Somozas

Tiene 15 puntos se renta sobre el descenso directo, pero tal y como está la competición y las sensaciones que desprende el equipo de Jose Tizón, en Barraña tienen licencia para soñar en la segunda vuelta. 

“La valoración es positiva a todas luces, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de la categoría, pues acabar la primera vuelta en play-off es un éxito improtante”, dice Marcos Martínez, presidente del Boiro.

“Quedan más de 50 puntos en juego, va a ser muy difícil porque todos vamos a estar ahí peleando”, señala. “Nuestro primer objetivo es conseguir los puntos para salvarnos, y una vez se cumpla, disfrutar hasta dónde nos lleve. Por supuesto vamos a intentar meternos en play-off, porque sería un regalo enorme al trabajo que se está haciendo”, recalca el presidente

Juanma durante una disputa en el derbi ante el Arosa SC

Juanma: “Foi un partido moi complicado, non deron opcións”

"Del equipo pido y espero que siga trabajando en el día a día cómo lo está haciendo ahora. Creo en el trabajo, y si seguimos así vamos a competir todos los domingos, y eso dará más posibilidades de ganar", recalca Marcos. Por el momento, el CD Boiro no maneja ninguna baja ni alta para incorporar en el mercado que termina este próximo 31 de enero.

