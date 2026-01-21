José Riveiro ficha por el AIK sueco

Jose Riveiro posa con la camiseta del AIK de Solna, que acabó séptimo en la última edición de la liga sueca cedida

José Riveiro, técnico vigués afincando en Vilagarcía, es el nuevo entrenador del AIK Fotboll de Solna, club sueco de la máxima categoría en el que inicia una nueva aventura internacional tras su breve paso por el gigante egipcio Al Ahly, con el que disputó este verano el Mundial de clubes. Riveiro firma en Suecia hasta diciembre de 2028 y se incorporará a su nuevo equipo el primer día de la concentración en España, puesto que la liga (Allsvenskan) arranca en abril.

El club de Solna atesora 12 títulos de liga, el último en 2018 y ha ganado en ocho ocasiones la Copa de Suecia. En la última temporada el AIK acabó séptimo, con Mikkjal Thomassen en el banquillo, al que ahora reemplaza un Riveiro que sigue sumando trayectoria internacional. Cabe recordar que tras entrenar en la cantera del Celta y pasar por equipos como Teis, Choco o Mondariz, Riveiro inició su primera y larga etapa en el extranjero en Finlandia, primero como segundo entrenador y posteriormente como máximo responsable del banquillo en clubes como FC Honka, PK-35 Vantaa, HJK Helsinki y FC Inter Turku. Su gran desempeño durante ocho año en Finlandia, cargados de éxitos, y el Big Data, le llevaron 14.000 kilómetros al sur del planeta para hacer historia en Johannesburgo (Sudáfrica) con el Orlando Pirates, con el que logró cinco títulos y alcanzó las semifinales de la Champions de África.

Fue entonces cuando lo fichó este verano el Al Ahly, el club más laureado del continente africano, estrenándose en el Mundial de Clubes ante el Inter Miami de Leo Messi, pero en El Cairo apenas tuvo tiempo para desarrollar sus ideas y su trabajo porque fue cesado a las primeras de cambio tras solo cuatro partidos en liga. Ahora regresa al fútbol nórdico, donde está muy bien considerado, para intentar llevar lo más arriba posible al AIK. "Tengo muchas ganas de empezar", reconoce el vigués con corazón arousano.