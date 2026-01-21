Harry Dios: "Al equipo le doy un diez en la primera vuelta"

Adri Rodríguez celebra un gol con Álex y Guille MONICA VILA

Tras finalizar la primera vuelta, el Céltiga FC se coloca séptimo con 26 puntos, a sólo dos de la zona de promoción. El recién ascendido empezó muy mal, con peores resultados que juego. Penúltimo con sólo 4 puntos tras las seis primeras jornadas de liga, la pragmática victoria en derbi de Burgáns le cambió el paso al equipo de Luis Carro. Empezó a ser muy fiable en casa y fue escalando de manera imparable.

Desde el punto de inflexión en Cambados es el segundo mejor equipo de la liga, sólo superado por el Compostela (22 puntos en los últimos 11 partidos). Es la revelación, pero no se conforma con el cómodo colchón sobre la zona baja. Los puntos que se le escaparon a última hora ante Montañeros y Arosa para cerrar la primera vuelta dejan un sabor agridulce en plantilla y cuerpo técnico.

Multitud de aficionados de Vilagarcía llenaron las gradas del Salvador Otero Gonzalo Salgado

El Céltiga sabe que puede estar en la pelea por algo más, siempre que esta siga abierta como está en estos momentos, con hasta siete equipos en un pequeño margen de puntos entre el quinto y el decimoprimer clasificado. “Estoy muy contento con el equipo. Hicimos la plantilla para disfrutar del fútbol y está saliendo todo muy bien”, dice Harry Dios.

Luis Carro: “No nos puede servir de excusa que ellos sean un gran equipo” Más información

“El equipo está muy unido, hay mucho compañerismo, que ayuda a que las cosas salgan bien. Me gusta mucho el fútbol que estamos jugando”, dice el presidente del Céltiga.

“Una de mis ilusiones era que la gente se enchufara, que hacía años que no venían tantos aficionados al Salvador Otero. Contra el Arosa vino mucha gente de Vilagarcía, normalmente acogemos sobre 300, y creo que en el campo pasaron de mil personas”, comenta Harry Dios.

Harry Dios se muestra muy satisfecho con que la gente acuda al campo Gonzalo Salgado

“Al equipo en esta primera vuelta le doy un 10, porque estar peleando por el play-off cuando empezamos con jugadores que a lo mejor no eran tan expertos en la categoría, tiene mucho mérito. Ahora en la segunda esperamos que nos respeten las lesiones, pero si el equipo sigue como hasta ahora, creo que estaremos manteniendo esas posiciones”, recalca el presidente.

En lo que respecta a los fichajes, en A Illa no descartan una incorporación para cubrir la baja de Nico Rosas, que fichó por el Silva SD. “Si aparece algo para cubrir la plaza de Nico sí, pero no vamos a fichar por fichar. Estoy muy contento con la plantilla porque todos los jugadores están dando el 100%, y además están también los juveniles. No es prioritario fichar”, recalca el presidente del Céltiga FC.