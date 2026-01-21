Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Eladio Oubiña: "La salvación pasa por ser sólidos en casa"

El presidente del CJ Cambados valora con un notable la primera vuelta del velero amarillo

María Caldas
21/01/2026 06:15
Eladio Oubiña durante la Supercopa de España
Eladio Oubiña durante la Supercopa de España
Cedida
Despacio y con buena letra. Así ha trazado su trayectoria en la primera vuelta el CJ Cambados, que con 17 puntos en su casillero tiene 4 de margen sobre el descenso. Pénjamo está sacando un rendimiento extraordinario a una plantilla con escaso bagaje y experiencia en la categoría. Un bloque sólido, solidario y con las ideas claras. 

El Cambados empató a cero en casa

El Cambados aumenta la distancia con el descenso

Así se está comportando el Cambados, sobre todo fuera de casa, donde sólo cayó en Santiago y Noia, y en ambos casos a última hora. Es el rey del empate (8) y tendrá que seguir remando y manteniendo esta competitividad para repetir e incluso mejorar sus números en la segunda vuelta, ya que el año pasaron hicieron falta 37 puntos para sellar la permanencia. “Para un equipo recién ascendido, con una plantilla joven, le daría un notable”, comenta Eladio Oubiña.

Las gradas de Burgáns en el último partido
Las gradas de Burgáns en el último partido
Gonzalo Salgado

“Espero que en la segunda vuelta seamos más regulares en casa, creo que la salvación pasa por ahí, sobre todo porque tenemos que recibir a rivales que están por debajo nuestra”, señala el presidente. 

“Son nueve puntos muy importantes, hay que ser regulares”, recalca Oubiña. En lo que respecta a altas y bajas, hasta el momento, el Cambados mira al mercado para cubrir la salida de Joel, que se va al Ribadumia. “Es un chico de la base y hay que dejarlo volar. Estamos mirando las opciones que tenemos”, dice Eladio.

Diego Iglesias es el máximo goleador del equipo con cinco goles
Diego Iglesias es el máximo goleador del equipo con cinco goles
Gonzalo Salgado
