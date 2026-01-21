El Soho recobra impulso

Formación del Soho Cambados, que atraviesa por su mejor racha de resultados esta temporada en el grupo 1 de Primera de Veteranos Gonzalo Salgado

A falta de una jornada para que la liga de veteranos en Primera llegue a su ecuador, las espadas siguen en todo lo alto en la pelea por el ascenso. Atlético Combarro y Rias Baixas protagonizaron un lamentable episodio la semana pasada, saldado con una sanción de dos meses de inhabilitación a un jugador local “por amenazar o coaccionar al árbitro principal". Este fin de sumaron goleadas y siguen al mando en la clasificación.

El Umia es tercero tras ganar al Cafe Bar Duque Atlético Vilaxoán, mientras que el Soho Cambados continúa con su particular escalada y logró ante el Chispa (3-0) su quinta victoria seguida. Los cambadeses siguen lejos de los puestos de ascenso, pero aún queda mucha tela que cortar, al igual que para Barro y Campañó.

En División de Honor la igualdad es máxima en la parte alta entre Estradense, nuevo líder que ganó 0-5 al San Pedro, Xeve, que se impuso 4-1 al Céltiga, y un Chorigal que se dejó el primer puesto en el campo del Merendero. Los equipos de O Salnés están lejos de la zona noble una vez finalizada la primera vuelta.

Por abajo, el Caldas logró su segunda victoria en liga al ganar 0-2 al Alba por lo que renueva ilusiones de permanencia, que sigue muy difícil. Cuntis, Portonovo y un Sanxenxo que fue goleado por el Multitiendas Unamar, están en situación delicada, ya que a final de liga perderán la categoría los cuatro últimos clasificados.

En Segunda, el Racing de Cambados ganó 5-4 al Mar del Norte y es líder destacado, manteniendo la distancia con Catoira, Vilagarcía y Meaño, que también ganaron, por lo que hay cuatro equipos ahora mismo postulados a las dos plazas de ascenso.

En Tercera, el Vilanova logró una valiosa victoria ante el Raxó que da un pequeño vuelco a la zona alta, donde Pontearnelas y Armenteira también aspiran a todo.