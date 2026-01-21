Contundente victoria cambadesa en un derbi desdibujado

Cambados y Vilagarcía se volvieron a ver las caras cedida

No hubo color. El Concello de Cambados TM le devolvió la moneda al Vilagarcía TM al imponerse el sábado en Santo Tomé por un contundente 6-0 en el derbi arousano de División de Honor de tenis de mesa.

Esta vez no hubo lugar a sorpresas. Sin el nigeriano Kazeem Keke Fagbohun ni Fer Padín en los visitantes, los cambadeses ganaron por la vía rápida, tanto es así que los licesístas solo fueron capaces de sumar dos juegos, en las derrotas por 3-1 de Pablo Castro y de su hermano Pedro ante Sergey Nigeruk, el que años atrás fue mentor y entrenador de los jóvenes palistas vilagarcianos.

El resto de encuentros se resolvieron por 3-0. Santi Otero ganó a Pedro y a Andrés Castro, mientras que el chileno Matías Albornoz hizo lo propio ante el propio Andrés y Pablo.

Con este resultado, el Cambados TM es séptimo con 12 puntos en siete encuentros, mientras los vilagarcianos son penúltimos con 6 puntos en el mismo número de partidos.