Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Contundente victoria cambadesa en un derbi desdibujado

El Vilagarcía TM, condicionado por las bajas, perdió 6-0 en Santo Tomé 

Gonzalo Sánchez
21/01/2026 13:14
Cambados y Vilagarcía se volvieron a ver las caras
Cambados y Vilagarcía se volvieron a ver las caras
cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

No hubo color. El Concello de Cambados TM le devolvió la moneda al Vilagarcía TM al imponerse el sábado en Santo Tomé por un contundente 6-0 en el derbi arousano de División de Honor de tenis de mesa. 

Esta vez no hubo lugar a sorpresas. Sin el nigeriano Kazeem Keke Fagbohun ni Fer Padín en los visitantes, los cambadeses ganaron por la vía rápida, tanto es así que los licesístas solo fueron capaces de sumar dos juegos, en las derrotas por 3-1 de Pablo Castro y de su hermano Pedro ante Sergey Nigeruk, el que años atrás fue mentor y entrenador de los jóvenes palistas vilagarcianos.

 El resto de encuentros se resolvieron por 3-0. Santi Otero ganó a Pedro y a Andrés Castro, mientras que el chileno Matías Albornoz hizo lo propio ante el propio Andrés y Pablo. 

Con este resultado, el Cambados TM es séptimo con 12 puntos en siete encuentros, mientras los vilagarcianos son penúltimos con 6 puntos en el mismo número de partidos. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior

El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía
María Caldas
Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López
Imagen de los tres agentes reconocidos con el distintivo

Tres miembros de Protección Civil de Valga reciben un distintivo por su participación en el dispositivo de emergencias tras la Dana
Sandra Rey
Lombao fue el autor del gol de Galicia en el amistoso en As Eiroas

Lombao marca para Galicia ante el Bergantiños
Gonzalo Sánchez