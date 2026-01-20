“Fue un día muy especial, pero ya pensamos en Chantada”, dice Castaño

Óscar Castaño durante el encuentro ante Rosalía en casa MONICA VILA

El Sigaltec CLB sigue con resaca de la intensa victoria ‘in extremis’ ante el Perfumerías Avenida. Un partido que tuvo un claro nombre propio, y ese fue Óscar Castaño. El vilagarciano, ante la ausencia de Pablo Fernández, asumió el rol anotador bajo el aro anotando 42 puntos, y cerca se quedó de ser el mejor jugador de la jornada.

En este caso, la realidad superó la ficción, y es que a pesar de que no es habitual que dos jugadores hagan puntuaciones tan altas en una misma jornada, Jorge Abelleira, del Betanzos, superó a Castaño con 48 puntos y una valoración de 58 frente a los 53 del arousano.

“Fue un día muy especial, aunque lo malo de la competición es que no te da mucho tiempo a celebrar, ya estamos pensando en Chantada”, comenta Castaño.

“Sabíamos que los tiros y puntos de Pablo siempre nos daban ese plus de acierto y había que asumir ese rol atacante”, dice Óscar Castaño. A pesar de que el partido no empezó de la mejor manera para los de Gabín, las sensaciones fueron mejorando. Pablo Fernández sufrió un golpe en el encuentro ante Rosalía y, por ello, se tomó la decisión de que era mejor no forzar. Mateo Bello, por su parte, ya se entrena con el equipo.

“Sabíamos que ellos fuera de casa no eran tan fiables. Yo me fui sintiendo mejor y ahí empezó el acierto en el tiro, hubo que sacar carácter”, recalca Castaño.

Un acierto bajo el aro que no le sirvió para ser el mejor jugador de la jornada, pero que fue determinante en el triunfo en casa. “Cuando me enteré del ranking me eché a reir porque no es habitual que dos personas hagan esa puntuación en la misma jornada. No me importa no haber sido MVP, solo quería la victoria del equipo y se consiguió”, dice.

Ahora, el Sigaltec piensa ya en su visita a Chantada. “Vamos con más confianza, pero Chantada llega reforzando con nuevos fichajes y en su casa es un equipo al que resulta difícil encestarle, son muy físicos y no dejan espacios en su zona”, señala Óscar Castaño.