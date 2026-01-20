Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El cambadés Pibe deja la Leonesa por una gran oferta en Kazajistán

"Fue una decisión difícil de tomar, pero creo que es la correcta. Vengo para algo más que ganar la liga", dice el extremo

María Caldas
20/01/2026 20:00
Pibe firma con su nuevo equipo
Pibe firma con su nuevo equipo
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El futbolista argentino afincado en Vilagarcía, Agustín Pastoriza, conocido deportivamente como Pibe, pone rumbo a una nueva aventura. El extremo hispano-argentino se despide así de la Cultural Leonesa, después de formar parte de sus filas durante un año y medio. 

"Solo puedo agradecer al club la confianza, a mis compañeros por acompañarme en este camino y a todo el cuerpo técnico por ayudarme a crecer y a mejorar cada día", dice en el comunicado de su despedida. "Y, sobre todo, gracias a la afición. Sentir vuestro apoyo en el Reino y vestir la camiseta blanca y roja ha sido un orgullo. Me voy con nuevos retos, pero siendo uno más siempre", concluye Pibe.

Pibe con su nuevo equipo
Pibe con su nuevo equipo
Cedida

Su nueva aventura comienza en Kazajistán, en el FC Aktobe, que compite en la Premier League de Kazajistán, la máxima categoría del fútbol en dicho país. Asimismo, el equipo ha participado regularmente en competiciones europeas, como las rondas previas de la Champions League o la Europa y Conference League. 

Pibe celebra su primer gol con la Leonesa en Segunda División, que consiguió el sábado ante el Mirandés

El cambadés Pibe marca su primer gol en el fútbol profesional en la victoria de la Leonesa

Más información

El equipo juega sus partidos como local en el Central de Aktobe, con capacidad para alrededor de unos 13.000 espectadores. Además, en competiciones domésticas, el club suele estar entre los equipos más competitivos del país, y es que en las pocas temporadas que llegó a descender, regresó con rapidez a la élite. 

La salida de Pibe de la Cultural Leonesa pilló por sorpresa a la mayor parte de los aficionados e incluso al propio club, ya que el futbolista disputó muchos minutos durante la primera vuelta. "Estoy contento de venir aquí, fue una decisión difícil de tomar, pero creo que es la correcta", comenta Pibe.

"Cuando te llega una oferta así, te informas un poco más y por lo que veo, es un país muy bonito, espero estar a gusto", recalca el extremo. "Vengo aquí para algo más que ganar la liga, quizás meternos en Europa, voy a dar lo mejor de mi", concluye Pibe.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, junto a docentes y alumnos del curso

La formación en enoturismo llega por primera vez a O Salnés ante la falta de personal cualificado
A. Louro
Imagen del Puerto de Vilagarcía, en el interior

Frente común: sector del mar y colectivos vecinales se alían contra la macro planta de betún
Fátima Frieiro
El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos

La Mancomunidade lanza la licitación para una plataforma turística inteligente por 115.000 euros
A. Louro
Imagen publicitaria del evento

El Real Club Náutico pone a la venta las entradas para asistir al cocido solidario del 8 de febrero
C. Hierro