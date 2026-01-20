El cambadés Pibe deja la Leonesa por una gran oferta en Kazajistán

Pibe firma con su nuevo equipo Cedida

El futbolista argentino afincado en Vilagarcía, Agustín Pastoriza, conocido deportivamente como Pibe, pone rumbo a una nueva aventura. El extremo hispano-argentino se despide así de la Cultural Leonesa, después de formar parte de sus filas durante un año y medio.

"Solo puedo agradecer al club la confianza, a mis compañeros por acompañarme en este camino y a todo el cuerpo técnico por ayudarme a crecer y a mejorar cada día", dice en el comunicado de su despedida. "Y, sobre todo, gracias a la afición. Sentir vuestro apoyo en el Reino y vestir la camiseta blanca y roja ha sido un orgullo. Me voy con nuevos retos, pero siendo uno más siempre", concluye Pibe.

Su nueva aventura comienza en Kazajistán, en el FC Aktobe, que compite en la Premier League de Kazajistán, la máxima categoría del fútbol en dicho país. Asimismo, el equipo ha participado regularmente en competiciones europeas, como las rondas previas de la Champions League o la Europa y Conference League.

El equipo juega sus partidos como local en el Central de Aktobe, con capacidad para alrededor de unos 13.000 espectadores. Además, en competiciones domésticas, el club suele estar entre los equipos más competitivos del país, y es que en las pocas temporadas que llegó a descender, regresó con rapidez a la élite.

La salida de Pibe de la Cultural Leonesa pilló por sorpresa a la mayor parte de los aficionados e incluso al propio club, ya que el futbolista disputó muchos minutos durante la primera vuelta. "Estoy contento de venir aquí, fue una decisión difícil de tomar, pero creo que es la correcta", comenta Pibe.

"Cuando te llega una oferta así, te informas un poco más y por lo que veo, es un país muy bonito, espero estar a gusto", recalca el extremo. "Vengo aquí para algo más que ganar la liga, quizás meternos en Europa, voy a dar lo mejor de mi", concluye Pibe.