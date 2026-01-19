Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Luis Carro: “No nos puede servir de excusa que ellos sean un gran equipo”

El técnico se mostró decepcionado tras volver a perder puntos en los últimos minutos

María Caldas
19/01/2026 08:00
Luis Carro hablando con Santi Figueroa durante el derbi
Luis Carro hablando con Santi Figueroa durante el derbi
Gonzalo Salgado
La decepción reina en A Illa tras la derrota ante el Arosa SC. Así, Luis Carro, que agradeció el trabajo del equipo y el apoyo de la afición, valora la actuación del Céltiga en casa, con la carga de haber dejado escapar puntos como equipo local. “Fue un partido bonito para los de fuera pero para los de dentro difícil de gestionar. En el segundo tiempo fue difícil tener el control”, lamenta el técnico.

“Estamos fastidiados porque perdimos puntos en los últimos minutos como la jornada pasada. No sé qué explicación tiene, tengo que volver a verlo. Tengo la sensación de que faltaron piernas en el segundo tiempo, pensábamos más en ganar que en no perder, y quizás tendríamos que pensar más en no perder”, explica el técnico. 

“Es muy difícil ganar cuando te marcan cuatro goles en casa, aunque sea para mi contra uno de los mejores de la categoría sino el mejor después del Compostela”, comenta Luis Carro.

“Competimos bien, y en ese intercambio de goles cayó hacia ellos. Tengo la sensación de que si hubiésemos tenido más tiempo, podríamos haber empatado”, lamenta el entrenador del cuadro isleño, que está en la séptima plaza de la clasificación al acabar la primera vuelta. 

“No sé si el empate habría sido lo más justo, me quedo con que hicimos buen partido y competimos contra un gran equipo. No es algo que nos pase habitualmente pero tampoco nos puede valer como excusa que son un gran equipo”, recalca Luis Carro.

Cuatro goles en el Salvador Otero condenaron al Céltiga FC a acabar la primera vuelta fuera de las plazas de play-off. “Nos da mucha rabia, ya no es solo perder, sino la forma. Teníamos mucha ilusión por acabar la primera vuelta en play-off”, señala.

