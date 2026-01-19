Juanma: “Foi un partido moi complicado, non deron opcións”
El capitán del Boiro defiende el trabajo del equipo tras la dura derrota en Barraña
El CD Boiro sufrió una dolorosa derrota por 0-3 en Barraña ante la UD Somozas. Un resultado que mantiene a los boirenses en las plazas de play-off al colocarse quintos con 28 puntos, pero que deja un mal sabor de boca en las filas de José Tizón, sobre todo por cómo se descontroló el partido en los primeros minutos.
“Foi un partido complicado, o gol e a expulsión foron moi pronto. É deses partidos que chega o minuto 80 e xa queres que acabe”, lamenta Juanma, capitán del CD Boiro.
Una derrota que corta la racha de victorias de un Boiro que buscaba cerrar la primera vuelta con pleno de victorias en las últimas cinco jornadas, pero la visita del Somozas embarró las intenciones del combinado dirigido por José Tizón.
“O estado do campo non axudou nada. Nos estábamos pensando tamén no gol average pero non houbo maneira, estamos fastiados”, comenta Juanma. “O equipo non é que se veña abaixo co gol, porque a afición estivo todo o partido animando, pero sí que te condiciona moito máis porque tes que asumir máis riscos, e co estado do campo é difícil”, recalca el capitán del CD Boiro.
No solo el gol a los 30 segundos desmoralizó al Boiro, sino también la expulsión de Arán cuando aún no se había cumplido la media hora de partido. “Cando te quedas con 10 é moito máis complicado, tes que animar ós compañeiros da maneira que se pode e tirar do carro todos xuntos”, dice Juanma.
“Na segunda parte tivemos un pouco máis de espacio e encontramos máis ocasións de gol, na primeira parte fomos moito máis correctos e fallamos nalgún despeje”, explica.
“Na primeira parte foron un equipo moi duro e non deron opción”, asegura el capitán. Tras cerrar la primera vuelta, el Boiro acumula ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas en las primeras 17 jornadas de Tercera RFEF.
A pesar de la derrota, el CD Boiro sigue pensando en la zona noble. “Queremos establecernos na parte alta. Estamos moi motivados, vamos no camiño correcto”, recalca Juanma tras la derrota