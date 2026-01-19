Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Jéssica Bouzas se despide del Open de Australia en primera ronda

Cedió ante Storm Hunter por un doble 4-6

María Caldas
19/01/2026 16:41
Jéssica Bouzas durante el partido ante Hunter
Jéssica Bouzas durante el partido ante Hunter
EFE
La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas, 40 en el ranking WTA, quedó eliminada frente a la australiana Storm Hunter, actual 32 del mundo, por un doble 4-6, en su debut en el Open de Australia. 

Bouzas ofreció resistencia durante cerca de hora y media frente a la jugadora local, aunque no logró imponerse y quedó eliminada, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la estadounidense Hailey Baptiste.

Hunter selló una victoria en dos sets, tras mantener su servicio con autoridad en el juego definitivo del encuentro. Al sacar para partido, la australiana se mostró intratable: cedió solo un punto y ganó cinco de seis con un saque potente y preciso, coronado por un ace a 161 km/h abierto que cayó sobre la línea lateral, imposible de alcanzar para Bouzas. 

La jugadora local mantuvo de forma constante registros por encima de los 160 km/h, alternando direcciones al centro y abiertas que forzaron errores desde posiciones defensivas. De esta forma, la arousana quedó nuevamente en la primera ronda, después de que en el encuentro de 2025 del Abierto de Australia perdiera frente a la argentina María Lourdes Carlé, por 3-6, 6-3 y 6-0. 

