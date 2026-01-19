El Villalonga planta cara al líder Atios y empata en San Pedro, 2-2

El Villalonga plantó cara al líder de Preferente Sur Gonzalo Salgado

El Villalonga FC dio la sorpresa en San Pedro, y es que el equipo de Roberto Lázaro cortó la racha de victorias del líder Atios tras lograr el empate a dos gracias a los goles de Iván Capelo y Maykel Barbosa.

La primera mitad del encuentro fue bastante igualada, con el Atios esperando replegado en campo propio mientras que los celestes intentaban explotar en velocidad por las bandas para llegar con centros a zona de finalización. El empate a cero estaba demostrando lo que se vivía sobre el césped, con ninguno de los dos equipos dando un paso al frente. Pero justo antes del descanso llegó el acierto de los visitantes.

En un balón parado, Marcos Rodríguez la empujó para poner el 0-1 en el marcador. En la segunda mitad, el Villalonga dio un paso adelante y estuvo en campo rival casi todos los minutos.

Así, cuando mejor estaban, consiguiendo empatar a uno gracias a un gol de Iván Capelo, que giró dentro del área para ganarle la espalda al central visitante. Pero poco duró la alegría en las gradas.

En un robo y posterior contragolpe que hicieron los visitantes con velocidad, Rubén Carrera volvió a poner por delante al Atios. En una recuperación en el medio campo, abriendo para la banda derecha, en la que Álex Fernández puso el centro raso al segundo palo, Maykel Barbosa remató para poner el empate a dos en San Pedro.

Con el marcador en 2-2, los celestes tuvieron más ocasiones para decantar el partido a su favor, como un centro de Mateo que se quedó muy cerca de rematar en área cuando había tres jugadores a remate solos.

“Quédache un sabor agridulce, fixemos méritos para conseguir os tres puntos e creo que os merecíamos”, lamenta Lázaro. “Temos que ser un pouco máis contundentes en áreas, pero o traballo do equipo foi moi bo”, recalca.