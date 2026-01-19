Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga planta cara al líder Atios y empata en San Pedro, 2-2

Los goles de Capelo y Maykel Barbosa dejaron un punto para los celestes, que siguen décimos

María Caldas
19/01/2026 19:30
El Villalonga plantó cara al líder de Preferente Sur
El Villalonga plantó cara al líder de Preferente Sur
Gonzalo Salgado
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Villalonga FC dio la sorpresa en San Pedro, y es que el equipo de Roberto Lázaro cortó la racha de victorias del líder Atios tras lograr el empate a dos gracias a los goles de Iván Capelo y Maykel Barbosa.

La primera mitad del encuentro fue bastante igualada, con el Atios esperando replegado en campo propio mientras que los celestes intentaban explotar en velocidad por las bandas para llegar con centros a zona de finalización. El empate a cero estaba demostrando lo que se vivía sobre el césped, con ninguno de los dos equipos dando un paso al frente. Pero justo antes del descanso llegó el acierto de los visitantes.

En un balón parado, Marcos Rodríguez la empujó para poner el 0-1 en el marcador. En la segunda mitad, el Villalonga dio un paso adelante y estuvo en campo rival casi todos los minutos. 

Así, cuando mejor estaban, consiguiendo empatar a uno gracias a un gol de Iván Capelo, que giró dentro del área para ganarle la espalda al central visitante. Pero poco duró la alegría en las gradas.

En un robo y posterior contragolpe que hicieron los visitantes con velocidad, Rubén Carrera volvió a poner por delante al Atios. En una recuperación en el medio campo, abriendo para la banda derecha, en la que Álex Fernández puso el centro raso al segundo palo, Maykel Barbosa remató para poner el empate a dos en San Pedro.

Con el marcador en 2-2, los celestes tuvieron más ocasiones para decantar el partido a su favor, como un centro de Mateo que se quedó muy cerca de rematar en área cuando había tres jugadores a remate solos. 

“Quédache un sabor agridulce, fixemos méritos para conseguir os tres puntos e creo que os merecíamos”, lamenta Lázaro. “Temos que ser un pouco máis contundentes en áreas, pero o traballo do equipo foi moi bo”, recalca.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Muebles Piñeiro, en Caldas, cerrará sus puertas el próximo mes de febrero

El pequeño comercio muere y la hostelería sigue ganando terreno en Arousa
Fátima Pérez
El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana

Ribeira presupuesta en 200.000 euros la implantación de una plataforma turística inteligente vinculada a su plan de destino litoral'
Chechu López
Juanma durante una disputa en el derbi ante el Arosa SC

Juanma: “Foi un partido moi complicado, non deron opcións”
María Caldas
Los miembros del Cidade de Ribeira al inicio del derbi ante el Puebla FC

El Cidade de Ribeira y el Puebla FC apuestan por las tablas en A Fieiteira
María Caldas