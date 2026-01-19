El Sigaltec CLB vence ‘in extemis’ ante Salamanca

Pedro Sabugueiro tuvo que asumir el rol de base MONICA VILA

El Sigaltec CLB consiguió una trabajada victoria en el Sara Gómez ante el Perfumerías Avenida por un apretado 77-75. El equipo de Luis Gabín supo sufrir para mantener el tipo en un partido que se decidió en los instantes finales, y al que llegaban con las bajas de Pablo Fernández y Mateo Bella, dos piezas importantes en el esquema de Gabín.

Los locales comenzaron el partido concediendo en los contactos, por lo que el rival podía ser rápido en las transiciones a la pintura y así, dominar bajo el aro. De este modo, Okeke hizo mucho daño en el primer cuarto, dejando cuatro situaciones de canasta, un mate, y una falta y tiro libre adicional cuando a penas transcurrían cinco minutos de partido.

La anotación de Castaño, que terminó el cuarto con ocho puntos, permitió que el Sigaltec aguantase el chaparrón, pero antes de que finalizase el cuarto, Gabín tuvo que retirarlo tras hacer su segunda falta, por lo que Pedro Sabugueiro asumió las funciones de base.

Durante ese tiempo, el equipo local consiguió asentarse en defensa, comenzando a creer en su capacidad para darle la vuelta al marcador con un par de robos de balón que acaban en contraataque.

A partir de ahí, llegó el momento en el que los visitantes encadenaron varios puntos consecutivos para dejar doce por debajo al Sigaltec a falta de tres minutos del descanso. Pero con un par de acciones afortunadas, un triple de Kovac y otro de Óscar Castaño, los vilagarcianos consiguieron irse solo dos abajo al descanso, con un 36-38.

Segunda mitad

A la salida de los vestuarios, el Sigaltec se mostró como un equipo muy sólido atrás, con buenos contactos en el poste bajo sobre todo de Álvaro aguantando a Kourouma y en el uno contra uno ante McCarthy. De esta manera, los locales impidieron que durante los primeros cinco minutos de la segunda mitad los visitantes anotasen canasta.

A la salida del último cuarto Salamanca planteó una defensa en zona 2-3 viendo que el partido se le podía escapar y que no podían parar a Castaño en defensa individual, llevaba 34 puntos al acabar el tercer cuarto.

A pesar de que consiguieron romper el ritmo del partido y al Sigaltec le costaba marcar, un tiro libre de Castaño empató el partido. Con los nervios a flor de piel, y con un Borja que regresó al parqué después de un año con la ovación de su gente.

Castaño logró la quinta de Okeke, que fue eliminado. Kovac consiguió el rebote en ataque, y en los últimos instantes, Aarón aguanta muy bien la presión de McCarthy en poste bajo para mantener el 77-75.