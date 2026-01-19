Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cortegada tropieza en su visita al León y se coloca en la cuarta plaza

Cedieron por 71-55. "Fue un partido muy físico y no supimos adaptarnos a eso", lamenta Manu Santos

María Caldas
19/01/2026 18:09
Manu Santos da instrucciones durante un partido
Manu Santos da instrucciones durante un partido
Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada sufrió una dolorosa derrota en su visita al Mipelletymás León. Las de Manu Santos cayeron por 71-55 en la decimocuarta jornada de la Liga Femenina 2, un resultado que deja a las vilagarcianas en la cuarta posición de la tabla clasificatoria.

Las locales plantearon un partido muy intenso que, desde el primer minuto, le costó mantener al Mariscos Antón Cortegada. El León se mostró como un bloque agresivo en defensa, dificultando mucho la circulación de balón al Mariscos Antón Cortegada, al que le faltó un punto de dureza para poder poder enchufarse al partido.

En el primer cuarto, las visitantes consiguieron ponerse un punto por delante del León con un 16-17, a pesar de que las pérdidas de balón de las de Manu Santos aventajaban a las leonesas, con una Naroa Martínez muy certera de cara a la canasta.

“Fue un partido muy físico y no supimos adaptarnos a eso”, lamenta Manu Santos. Y es que en la segunda parte del encuentro, la dinámica no tornó en favor del Mariscos Antón Cortegada. Las locales consiguieron impedir los bloqueos, muy atentas a la recuperación de balón y con un gran porcentaje de acierto en el tiro exterior.

Aunque en el tercer cuarto las de Manu Santos parecieron enchufarse al partido, no fue suficiente para romper la ventaja de ocho que habían tomado las leonesas, que se colocan un puesto por encima del Mariscos Antón Cortegada en la tabla clasificatoria. Ya en el último cuarto, y con una rotación más corta, el Cortegada se desinfló y ya no pudo igualar el ritmo físico que exigían las locales, por lo que cerraron un último parcial con un 23 a nueve.

