El Cidade de Ribeira y el Puebla FC apuestan por las tablas en A Fieiteira

Los miembros del Cidade de Ribeira al inicio del derbi ante el Puebla FC Cedida

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel recibió en A Fieiteira al Puebla FC. El primer derbi del año para ambos con el que daba comienzo la segunda vuelta, y en el que el electrónico terminó repartiendo puntos gracias a un gol de Chiño pasado el ecuador de la segunda mitad en Ribeira.

Al inicio del encuentro, el Cidade de Ribeira quiso mostrar su apoyo a los pescadores gallegos. “A modificación do Regulamento de Control é inxusta e ameaza a pesca artesanal e as nosas comunidades costeiras. Defendamos unha pesca sostible, xusta e con futuro”, defienden desde la entidad ribeirense.

Con el balón ya rodando, y cuando todavía no se habían cumplido los 10 primeros minutos del derbi, Cendón encontró fortuna de cara a portería para poner el 0-1 a favor de los de Chofri. Un golpe duro para los locales, pero que no hizo que bajasen los brazos.

Así, la insistencia de los locales tuvo su recompensa antes del descanso, y es que cuando el Puebla se veía en el descanso con el marcador a su favor, Viturro volvió a demostrar por qué el gol en Ribeira lleva su nombre y puso el empate a uno.

En la jugada después del tanto de Viturro, el colegiado señaló penalti a favor del Cidade de Ribeira. Yago Rivas se encargó de engañar a Juan Pérez y puso así el 2-1 al descanso, dándole la vuelta a un partido que había empezado de cara para el Puebla FC.

Tras el descanso, Manuel Ángel dio entrada a Teira por Fer Pena, cambiando así la estrategia en la sala de máquinas. Los locales aguantaron la presión de los de Chofri, que buscaban filtrar el balón a Chiño para que se acercase a portería. Así, pasado el ecuador de la segunda mitad, el goleador del Puebla FC rescató un punto para los visitantes.