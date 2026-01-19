Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Abanqueiro se lleva el derbi ante el SD Valiño con las gradas boirenses repletas

Un gol de Carlos Teira a falta de tres minutos para el final puso el definitivo 3-2 en el Municipal de Vista Alegre

María Caldas
19/01/2026 18:45
Los jugadores del Abanqueiro celebran la victoria
Los jugadores del Abanqueiro celebran la victoria
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Abanqueiro consiguió llevarse la victoria por 3-2 ante la SD Valiño en el derbi correspondiente a la decimoctava jornada del grupo cinco de Primera Futgal. 

Un triunfo con un valor importante, ya que deja al Abanqueiro un paso más cerca de lograr la permanencia. Además, las gradas del Municipal de Vista Alegre, en Boiro, estuvieron repletas para presenciar un encuentro de alta tensión.

El once titular del SD Valiño
El once titular del SD Valiño
Cedida

La lata la abrió Brais Outeiral con un gol en el 24 para poner el 1-0 a favor de los locales, pero la reacción de los visitantes no tardó en llegar. La primera mitad del enfrentamiento se mantuvo igualada, por lo que tan solo 10 minutos después de la acción de gol de Outeiral, Álex Piñeiro puso el empate en el Municipal de Vista Alegre. 

VIDEO DERBI ABANQUEIRO BOIRO

Un gol en propia puerta de Santi Vaamonde cuando tan solo faltaban cinco minutos para que el colegiado pitase el descanso, puso el 1-2 en el electrónico.

En la segunda mitad, el cuadro local fue superior al SD Valiño desde el inicio. De este modo, en el minuto 53, Alberto Torrado consiguió poner el empate a dos en el marcador. 

La euforia se desató en el Municipal de Vista Alegre cuando a falta de tres minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Carlos Teira encontrase fortuna para sellar el definitivo 3-2.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La presentación de hoy, con presencia del alcalde y el subdelegado del Gobierno

La Guardia Civil y Meaño programan una carrera solidaria contra el cáncer
Beni Yáñez
La jornada de Lucha Sambo

Andrés Senín dirige un entrenamiento de Lucha Sambo
María Caldas
Imagen de la gala del Centenario del centro el pasado mes de septiembre

Encuentro generacional para el recuerdo: las Franciscanas convocan al alumnado que estudió en sus aulas
Fátima Frieiro
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo

Investigan a un hombre de Sanxenxo por delitos de robo, ocupación de inmuebles y contra la salud pública
C. Hierro