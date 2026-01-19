El Abanqueiro se lleva el derbi ante el SD Valiño con las gradas boirenses repletas

Los jugadores del Abanqueiro celebran la victoria Cedida

El Abanqueiro consiguió llevarse la victoria por 3-2 ante la SD Valiño en el derbi correspondiente a la decimoctava jornada del grupo cinco de Primera Futgal.

Un triunfo con un valor importante, ya que deja al Abanqueiro un paso más cerca de lograr la permanencia. Además, las gradas del Municipal de Vista Alegre, en Boiro, estuvieron repletas para presenciar un encuentro de alta tensión.

El once titular del SD Valiño Cedida

La lata la abrió Brais Outeiral con un gol en el 24 para poner el 1-0 a favor de los locales, pero la reacción de los visitantes no tardó en llegar. La primera mitad del enfrentamiento se mantuvo igualada, por lo que tan solo 10 minutos después de la acción de gol de Outeiral, Álex Piñeiro puso el empate en el Municipal de Vista Alegre.

Un gol en propia puerta de Santi Vaamonde cuando tan solo faltaban cinco minutos para que el colegiado pitase el descanso, puso el 1-2 en el electrónico.

En la segunda mitad, el cuadro local fue superior al SD Valiño desde el inicio. De este modo, en el minuto 53, Alberto Torrado consiguió poner el empate a dos en el marcador.

La euforia se desató en el Municipal de Vista Alegre cuando a falta de tres minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Carlos Teira encontrase fortuna para sellar el definitivo 3-2.