El CD Boiro se embarra en su vuelta a Barraña ante la UD Somozas

El once titular del CD Boiro en Barraña Tania Martínez

El CD Boiro no vivió su mejor estreno de año en Barraña. El cuadro de José Tizón perdió en casa por un doloroso 0-3 ante la UD Somozas, en un partido en el que el gol de Aldán a los 30 segundos del inicio, y la expulsión de Arán a las 20 minutos dinamitaron el resto del tiempo. A pesar de jugar con uno menos durante 70 minutos, en el segundo tiempo tuvieron oportunidades para enchufarse, pero las manos de Iago impidieron el empate.

El Somozas comenzó adelantándose ya antes del primer minuto, con Aldán engañando a Borja Rey tras el pase de la muerte en la primera acción de salida de balón. José Tizón no dudó en protestar cuándo el colegiado decidió frenar un ataque prometedor del Boiro, y es que consideró que el balón estaba flojo.

Iñaki Leonardo ganaba por la banda a Iago Martínez, creando jugadas de peligro que hicieron que la defensa boirense tuviera que prestar especial atención a las bandas y centros. En ataque, los boirenses buscaban a Adri Castro, al que cubrían dos jugadores del Somozas.

Un disparo de Mario Prol desde la media luna del área fue la ocasión más clara de peligro de los de Tizón. A balón parado, los locales intentaron un remate que al que Yago se adelantó para coger el balón. El Boiro buscaba enchufarse al partido a través de la banda de Mario Prol, filtrando el balón para un Adri Castro que lo intentaba, pero sin mucha claridad.

El Somozas estaba cómodo con balón, marcando el ritmo del partido y dificultando la salida de balón de los boirenses. Barraña clamó contra el colegiado, cuando este mostró la tarjeta roja a Arán Pazos. Una salida anticipada de Borja Rey que dejó la portería vacía hizo que Arán tuviese que hacer falta a Aldán, pero Estévez Blanco consideró que no llegó a tocar antes balón y por ello, expulsión directa.

El Somozas volvió a golpear antes del descuento, en una acción muy similar a la del primer tanto. En una acción por la banda, Cambón a pase de Fanega batió a Borja Rey y puso el 0-2. El descanso fue un alivio para los locales, que no encontraban la manera de volverse dominadores en casa.

Segundo tiempo

El balón volvió a rodar y Tizón movió el banquillo en busca de una reacción por parte de su equipo. Salieron del campo Juanma y Nieto para dar entrada a Zambrana y Ozores.

Cerca estuvo el Boiro de sorprender, y es que en una jugada de Mario Prol en el área, en la que consiguió ganar las espaldas a la defensa, para que Iago Martínez rematase bajo, sin mayor problema para que Yago atajase. Con la entrada de Casais y Landeira, Tizón buscaba dar más profundidad en ataque.

Samu Araújo intentaba poner un centro al nueve boirense, pero se fue muy alto. Araújo volvía a poner un centro que, en esta ocasión, remató Casais, pero Yago sacó una mano milagrosa que desató la euforia de los visitantes y la incredulidad de la afición local.

Los visitantes seguían estando más cómodos con balón, mientras los locales jugaban más con el corazón que con la cabeza. Mario Prol subió por la banda derecha para superar a dos de los defensas visitantes, provocando así el córner. A pesar de que volvieron a estar cerca de rematar, la actuación de Iago volvió a ser determinante para impedir que llegase el gol.

Tras una falta que tiró Mario Prol, Ozores remató al palo, y aunque parecía que el balón había cruzado los palos, el Boiro no encontró fortuna. Romero lo intentaba con un fuerte disparo desde fuera del área que Iago volvió a frenar. Por si los boirenses vivieran poco infierno, Joel derrotó a los centrales y anotó el tercer gol del Somozas en Barraña.