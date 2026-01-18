Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cambados aumenta la distancia con el descenso

Los de Pénjamo empataron a cero en la visita del Montañeros a Burgáns

María Caldas
18/01/2026 21:05
El Cambados empató a cero en casa
Gonzalo Salgado
El Cambados empató ante el Atlético Montañeros (0-0) en su regreso al Municipal de Burgáns. Un resultado que deja al Montañeros con sabor a poco, pues tuvo varias opciones para llevarse los tres puntos, pero faltó puntería en los metros finales. 

Los coruñeses reclaman también un penalti sobre Ogando que pudo dar la vuelta al enfrentamiento en el feudo cambadés. Jairo Arias dispuso una alineación en la que tuvo su oportunidad Samu como central, Unai volvió a escoltar a una línea de cuatro en la que la novedad fue Álex Suárez y Pape repitió en punta. En la segunda mitad hubo tiempo para que debutara el extremo Álex Delgado, nuevo fichaje.

Gonzalo Salgado

Las ocasiones más claras estuvieron en las botas de Pape y Juan de Dora, que marraron sendos mano a mano. El Monta no pudo batir ni a Pazos ni a David Conde, que entró tras el descanso para cubrir el puesto de Pazos.

La situación de peligro más clara del Cambados durante el primer tiempo llegó después de un disparo de Gregor desde fuera, en el que el rechace queda a balón dividido entre portero y defensa. 

Nico desvió el balón, y le cae a Anxo, que disparó a puerta vacía, pero el árbitro señaló que era falta de Nico al portero del Montañeros en esa falta a balón dividido.

Pénjamo dando órdenes a Anxo
Gonzalo Salgado

El partido siguió la misma tónica durante la segunda mitad, con un Montañeros más certero y cómodo con balón, al que le cayeron las mayores ocasiones de peligro, mientras que los cambadeses buscaban enchufarse al partido para conseguir tres puntos de oro en casa. Pero David Conde tuvo que intervenir para salvar, al menos, un punto.

La acción de peligro más destacada del Juventud Cambados en la segunda mitad la firmó Diego Iglesias, con un disparo que se fue rozando el palo, quedándose muy cerca de ser el 1-0. Así, el Cambados está a tres del descenso.

