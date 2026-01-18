Céltiga y Arosa se cruzan en un derbi para relanzar sueños

Imagen del encuentro entre el Arosa y el Estradense Gonzalo Salgado

Es un derbi para soñar, un partido entre el quinto y el sexto de la tabla para salvaguardar bastantes de las opciones de pelear por entrar en el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Céltiga y Arosa se cruzan en el Salvador Otero en un partido sin pronóstico.

La competición llega al final de la primera vuelta tras poner casi en el mismo sitio a ambos equipos, separados por un punto en la clasificación y con ventaja para el Arosa, que en el inicio del curso se suponía que debía estar muy lejos del Céltiga, revelación de la categoría que si gana tiene la oportunidad de acabar la primera rueda en una posición insospechada.

El Arosa ha ido a menos desde que a principios de diciembre tuvo la oportunidad de igualar a puntos con el líder Compostela. Ahora está a once de la cabeza y saldría del playoff en caso de caer derrotado en la matinal en A Illa. Con las bajas confirmadas del delantero Martín Diz y el central Tapha, que todavía se recupera de su lesión en la rodilla izquierda, los de Goza intentarán sumar tres puntos clave en un Salvador Otero que es casi inexpugnable. Tan solo el Boiro en la quinta jornada fue capaz de llevarse el botín completo. 19 puntos de 24 posibles que convierten al Céltiga en el tercer mejor local de toda la categoría. Uno de los principales motivos por los que el cuadro de A Illa se encuentra en la zona noble.

Varios jugadores importantes del conjunto local tampoco estarán disponibles para el derbi. El centrocampista Delgado, cumple sanción por acumulación de amonestaciones. Además, Hugo, la otra pieza de la medular, el lateral Dani Prada y el extremo Marcelo Munín están lesionados.

El Céltiga quiere poner la guinda final a la primera vuelta en su regreso a Tercera Federación. Y Luis Carro, entrenador de este equipo de autor, no esconde la transcendencia que tiene el encuentro: “Estamos con muchas ganas. Es el partido que todo el mundo lleva esperando desde comienzos de Liga. Hay ganas de derbi. Los jugadores y el club lo tienen marcado en el calendario”.

Seguidos uno del otro en la tabla clasificatoria, el técnico local augura un choque de lo más reñido y sin un claro favorito para hacerse con el triunfo: “Un partido muy igualado. Creo que hay una parte fundamental en estos partidos que tiene que ver con lo emocional y que es muy importante saber controlar. Hay que saber jugar con ello e interiorizarlo para que no pese“.

Carro destaca las armas diferenciales con las que cuenta el Arosa. Jugadores que cuentan con experiencia en categorías superiores y con capacidad para castigar tanto en transiciones como en ataques posicionales. “Para mi es uno de los mejores equipos de la Liga. Quizá se esperaba algo más de ellos, pero todavía queda mucha Liga por delante“, sentenció el técnico local en la previa al gran derbi.