El Villalonga FC prepara San Pedro para recibir a un intratable y líder Atios

El Villalonga cayó derrotado ante el Pontevedra Villalonga FC

El Villalonga FC recibe mañana a las 17:00 horas al líder Atios. Los de Roberto Lázaro se preparan para el partido después de no lograr pasar del empate a uno la pasada jornada ante el Porriño Industrial. Los celestes se mantienen en la décima posición de la tabla clasificatoria con 22 puntos, frente a los 37 que suma ya la UD Atios para enfrentar la jornada 18.

Como locales, en ocho partidos disputados hasta el momento, los de Roberto Lázaro acumulan cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, así como 15 goles a favor y nueve en su contra.

Por su parte, el Atios, en el papel de visitante solo ha consumado una derrota en lo que va de temporada, acumulando cinco victorias y dos empates, además de 13 goles a favor y solo cinco en contra. Los líderes quieren seguir aumentando la distancia con el segundo clasificado, el Pontevedra CF B, que se encuentra en la segunda plaza con un total de 32 puntos, cinco por dejabo de los próximos rivales del Villalonga.

En el año de su descenso a Preferente Sur, el Villalonga FC se encuentra a siete puntos de conseguir entrar en las plazas de play-off, con dos derrotas, una victoria y tres empates en las últimas cinco jornadas.

El Umia, situación crítica

El Umia CF visita esta jornada al Sporting Celanova, en una oportunidad por tratar de alzar el vuelo después de la derrota de la pasada jornada ante el CD Beluso en As Laxes.

Los de Lino González cayeron por 2-1, y ahora, buscan volver a sumar de tres en su visita al Celanova este domingo a las 16:15 horas. El combinado de Barrantes se encuentra como último clasificado con tan solo nueve puntos en 17 jornadas, por lo que salir de las posiciones de descenso resulta cada vez más complicado para el Umia. El Celanova, por su parte, se encuentra penúltimo clasificado con un total de 14 puntos en 17 partidos.