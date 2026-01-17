Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga FC prepara San Pedro para recibir a un intratable y líder Atios

Los de Roberto Lázaro vuelven mañana a las 17:00 horas a casa después de empatar a uno ante el Porriño Industrial

María Caldas
17/01/2026 17:30
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra
El Villalonga cayó derrotado ante el Pontevedra
Villalonga FC
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Villalonga FC recibe mañana a las 17:00 horas al líder Atios. Los de Roberto Lázaro se preparan para el partido después de no lograr pasar del empate a uno la pasada jornada ante el Porriño Industrial. Los celestes se mantienen en la décima posición de la tabla clasificatoria con 22 puntos, frente a los 37 que suma ya la UD Atios para enfrentar la jornada 18.

Como locales, en ocho partidos disputados hasta el momento, los de Roberto Lázaro acumulan cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, así como 15 goles a favor y nueve en su contra. 

Por su parte, el Atios, en el papel de visitante solo ha consumado una derrota en lo que va de temporada, acumulando cinco victorias y dos empates, además de 13 goles a favor y solo cinco en contra. Los líderes quieren seguir aumentando la distancia con el segundo clasificado, el Pontevedra CF B, que se encuentra en la segunda plaza con un total de 32 puntos, cinco por dejabo de los próximos rivales del Villalonga.

En el año de su descenso a Preferente Sur, el Villalonga FC se encuentra a siete puntos de conseguir entrar en las plazas de play-off, con dos derrotas, una victoria y tres empates en las últimas cinco jornadas.

El Umia, situación crítica

El Umia CF visita esta jornada al Sporting Celanova, en una oportunidad por tratar de alzar el vuelo después de la derrota de la pasada jornada ante el CD Beluso en As Laxes.

Los de Lino González cayeron por 2-1, y ahora, buscan volver a sumar de tres en su visita al Celanova este domingo a las 16:15 horas. El combinado de Barrantes se encuentra como último clasificado con tan solo nueve puntos en 17 jornadas, por lo que salir de las posiciones de descenso resulta cada vez más complicado para el Umia. El Celanova, por su parte, se encuentra penúltimo clasificado con un total de 14 puntos en 17 partidos.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Cartel de una promoción de viviendas en As Carolinas

Los permisos para construir edificios ya superaron a los de vivienda unifamiliar en Vilagarcía durante el año pasado
Olalla Bouza
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía

O BNG pedirá o apoio do Pleno de Vilagarcía ás protestas da frota contra o regulamento europeo
Olalla Bouza
Representacion de 'Transeunte'

Estas son as obras de teatro e danza en galego que se poderán ver en Vilagarcía este trimestre
Olalla Bouza
Reunión del gobierno local con el Faxilde

Varela expone al Club Faxilde las inversiones en el campo de A Pelada
Olalla Bouza